Dojeżdżanie do pracy rowerem

Za tą metodą przemawia nie tylko łatwość wplecenia w harmonogram - do pracy dojeżdża przecież prawie każdy. Mocno ograniczona zostaje także frustracja porannymi korkami, kulturą niektórych uczestników jazdy czy wreszcie ryzykiem spóźnienia się. Samo ryzyko zredukowane zostaje niemal do zera. Rowery raczej nie stoją w korkach, a cały czas się przemieszczają. W wielu wypadkach okazuje się wręcz, że osoby dojeżdżające rowerem do pracy docierają do niej szybciej, niż samochodem.

Unikanie wind

Winda to bez wątpienia cudowny wynalazek. Dzięki niemu można w kilka chwil dostać się z parteru na dwudzieste piętro. Jednak odbywa się to ukrytym kosztem. Osoby wybierające windę siłą rzeczy rezygnują z ruchu. Ich konsekwentne unikanie wymusi korzystanie ze schodów, często na dłuższe dystanse, jeśli mieszka się na wyższym piętrze.

Spacery

Problemy z ruchem mają także osoby, które mimo wyzwań współczesności mają nań czas. Mimo jego posiadania po pracy i/lub zajęciach w szkole czy na uczelni nie mają siły na nic poważniejszego. Jednak spacer jest ruchem o nieznacznej intensywności. A mimo to nawet powolne przemieszczanie się spala kalorie, poprawia krążenie i stan naszych serc. Spacery nie muszą każdorazowo być bardzo długie - takie lepiej zarezerwować na dzień wolny. Nawet dwa, trzy okrążenia dookoła swojego osiedla mogą zdziałać prawdziwe cuda.

Przerwa na reklamę

Wiele osób decyduje się na spędzenie wieczoru przed telewizorem. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Zwłaszcza, jeśli akurat emitowane są naprawdę wartościowe treści. Jednak konsumpcja treści z telewizji odbywa się, siłą rzeczy, w bezruchu. Jednak większość stacji co jakiś czas przerywa filmy i seriale blokiem reklamowym. Niejednokrotnie bardzo długim. Zamiast oglądać reklamy marek, których i tak się nie kupi... można zacząć chodzić. Dookoła pokoju, po całym mieszkaniu - jak kto woli. Nawet taka mała zmiana pozwoli zgromadzić więcej kroków w dziennych czy tygodniowych bilansach.

Tenis stołowy

Tą aktywność poleca się zwłaszcza osobom, które chcą spędzić więcej czasu w pozycji stojącej. Dodatkowymi korzyściami z uprawiania tenisa stołowego będą: poprawiona koordynacja ruchowa oraz refleks i spostrzegawczość. Sam sport nie kosztuje zbyt wiele. Z pomocą odpowiedniego zestawu można przekształcić zwyczajny stół kuchenny w stół do tenisa. Jednak do tego sportu wypada zaopatrzyć się także w odzież do tenisa stołowego. Dzięki niej zachowana zostanie pełna swoboda ruchu. Odzież umożliwi także oddychanie skóry. Jest to ważne, ponieważ w wielu przypadkach to odzież odpowiada za niedosięgnięcie paletką po piłkę czy pocenie się bardziej, niż byłoby to konieczne.

Artykuł sponsorowany. Źródło informacji: Decathlon