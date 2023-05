Federalna Administracja Żywności i Leków (FDA) powiadomiła w czwartek, 25 maja, o zatwierdzeniu doustnego leku przeciwwirusowego Paxlovid. Są to tabletki do leczenia łagodnych do umiarkowanych przypadków Covid-19 u dorosłych.

Według FDA pastylki przeznaczone są dla osób narażonych na wysokie ryzyko progresji aż do ciężkich przypadków koronowirusa, w tym hospitalizacji lub zgonu. Paxlovid jest czwartym lekiem, a zarazem pierwszą doustną tabletką przeciwwirusową, zatwierdzoną przez FDA do leczenia COVID-19 u dorosłych. - Chociaż pandemia była wyzwaniem dla nas wszystkich, poczyniliśmy ogromne postępy w łagodzeniu wpływu Covid-19 na nasze życie. (…) Paxlovid spełnił rygorystyczne standardy agencji w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności oraz pozostaje ważną opcją leczenia dla osób z wysokim ryzykiem progresji do ciężkiego Covid-19, w tym takich, które nabyły z wcześniejszą odpornością - powiedziała Patrizia Cavazzoni, dyrektor Centrum Oceny Leków i Badań FDA. Agencja podkreśliła zarazem, że wciąż dostępny będzie Paxlovid produkowany na podstawie zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach. Jest przeznaczony dla dorosłych, a także leczenie kwalifikujących się dzieci w wieku 12-18 lat, które nie są objęte czwartkową decyzją o zatwierdzeniu leku. FDA zwróciła zarazem uwagę, że Paxlovid nie jest zatwierdzony ani dopuszczony "do stosowania jako profilaktyka przed- lub poekspozycyjna" w celu zapobiegania COVID-19.