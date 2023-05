"Jeśli chodzi o zapowiedź wprowadzenia bezpłatnych leków dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia to zmienia się grupa docelowa i zakres leków również się zmieni, będzie poszerzony" - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Pracujemy w tym momencie nad listą leków" - dodał.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił m.in, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Reklama Rzecznik PiS: Będzie zmieniona grupa docelowa Bochenek został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej, dlaczego nie zapowiedziano zmiany grupy darmowych leków, tylko zmianę grupy docelowej. Będzie zmieniona grupa docelowa ponieważ to będzie dodatkowych 12 mln osób, które będą objęte naszymi programami, tak szacujemy w tym momencie. Chodzi tutaj o osoby w wieku senioralnym, czyli od 65 rok życia, jak i również dzieci i młodzież do 18 roku życia - powiedział rzecznik PiS. Reklama Konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Kaczyński: Nadaliśmy demokracji właściwy sens Zobacz również Czyli grupa docelowa się zmienia, jak i zakres leków również się zmieni, będzie poszerzony - zadeklarował Bochenek. Jak zaznaczył, "będzie to najprawdopodobniej kilka tysięcy dodatkowych leków". Pracujemy w tym momencie nad listą. Na pewno również to rozwiązanie będzie wdrożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości - zapewnił rzecznik PiS. "W tym momencie analizujemy tę sytuację" Na pytanie, o jaką grupę leków to zostanie poszerzone, Bochenek odparł: W tym momencie analizujemy tę sytuację. Jak będzie już przygotowana lista leków wówczas będziemy mogli się do tego odnosić. Natomiast niewykluczone, że na tej liście znajdą się antybiotyki, wszystkie antybiotyki dla dzieci do 18 roku życia - przekazał rzecznik PiS. Reklama Jak dodał, "prace w tym zakresie trwają w rządzie". Myślę, że minister zdrowia Adam Niedzielski będzie prezentował szczegóły - podkreślił Bochenek. "Będziemy się z państwem na bieżąco wymieniać informacjami" Dopytywany, kiedy będzie można poznać tę wstępną listę leków, rzecznik PiS powiedział: Proszę dać nam chwilę czasu, żebyśmy przygotowali te rozwiązania. Na pewno będziemy w odpowiednim czasie komunikowali kolejne działania. Dodał, że "trwają przygotowania, jeżeli chodzi o te trzy zapowiedzi". Będziemy się z państwem na bieżąco wymieniać informacjami - dodał rzecznik PiS. Od września 2016 roku bezpłatne leki przysługują seniorom, którzy ukończyli 75 lat; są wymienione w wykazie ministerstwa zdrowia.