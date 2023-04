– Chcemy pomagać w przywracaniu zdrowia i radości dzieciom, których dotknęła ciężka choroba. Jesteśmy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, a ta wzajemność opiera się na solidarności. Staramy się okazywać ją, gdy jest potrzebna. Dlatego przekazujemy nowoczesny sprzęt w ręce najlepszych lekarzy, którzy będą z niego korzystać dla dobra małych pacjentów – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Jak przypomina, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku to placówka, która już w pierwszych dniach wojny zatroszczyła się o chorych na nowotwory najmłodszych pacjentów z Ukrainy. Przyjęła na leczenie ewakuowane stamtąd dzieci. – Ujęło nas to i dodatkowo zdopingowało do pomocy – przyznaje. Pod opieką Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK jest obecnie 173 pacjentów pediatrycznych z Ukrainy.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie naszej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Klinika ta leczy najmłodszych pacjentów nie tylko z regionu Gdańska, Pomorza, ale też z naszego makroregionu. Objęliśmy również opieką dzieci z Ukrainy. Sprzęt, który uzyskaliśmy, poprawi jakość wykonywanych procedur medycznych i przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo naszych małych pacjentów – dodaje dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub Kraszewski.

W leczeniu małych pacjentów ma pomóc system do neuromonitoringu śródoperacyjnego. Pozwala z maksymalną precyzją, bez ryzyka uszkodzenia nerwów, przeprowadzać operacje usunięcia nowotworów. TUW PZUW sfinansował także zakup urządzenia do kontrolowania pracy serca, oddychania, ciśnienia i innych ważnych funkcji życiowych pacjentów. Wartość pomocy to prawie 300 tysięcy złotych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest jednym z największych szpitali w Polsce. Zapewnia opiekę specjalistów w niemal wszystkich medycznych dziedzinach. Przyjmuje prawie 130 tysięcy pacjentów rocznie.