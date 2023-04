Antybiotykoodporność to zdolność bakterii do przeciwstawiania się działaniu antybiotyku – odporność na jego bakteriobójcze lub bakteriostatyczne działanie.

Reklama

W latach 2000-2015 globalne stosowanie antybiotyków wzrosło o 65 proc. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że oporność mikroorganizmów na leki przyczynia się rocznie do 75 tys. zgonów. Nawet co piąty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skuteczność w walce z naprawdę groźnymi infekcjami. Z powodu antybiotykoodporności liczba zgonów na świecie do roku 2050 może wzrosnąć nawet do 10 mln rocznie – podaje NFZ.

Wskazuje, że główne przyczyny antybiotykoodporności to: nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków, nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji, nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności i nieprzestrzeganie zasad higieny.

Reklama

Na kanale YouTube Akademia NFZ https://www.youtube.com/watch?v=WACvLzylf1k&t=14s można zobaczyć film, w którym dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, mówi o racjonalnym stosowaniu antybiotyków i konsekwencjach niewłaściwego ich przyjmowania.

Materiały edukacyjne przygotowane przez ekspertów NFZ, dotyczące antybiotykoodporności, są do pobrania pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/programy_i_projekty/5.04._antybiotykoopornosc_2023.pdf.

NFZ przypomina też, że w tym roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) obchodzi 75. rocznicę powstania. Działa ona w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Została powołana 7 kwietnia 1948 r. Ma siedzibę w Genewie.

Reklama

WHO jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. Odpowiada za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in. ustalanie norm i standardów (np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności), tworzenie polityki zdrowotnej opartej na wiedzy naukowej, zarządzanie kryzysami zdrowotnymi, śledzenie i ocenianie tendencji zdrowotnych na świecie. Odgrywa ważną rolę w negocjacjach dotyczących działań humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. W rocznicę powstania WHO obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

NFZ wskazuje, że celem jaki postawiła przed sobą Światowa Organizacja Zdrowia jest "Zdrowie dla wszystkich". WHO zdefiniowała zdrowie jako ogólny dobrostan, czyli stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Według danych WHO 30 proc. światowej populacji nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Systemy opieki zdrowotnej, oparte na podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), według WHO to najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób na zapewnienie ludziom usług zdrowotnych i dobrego samopoczucia – czytamy na stronie NFZ.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji Środa z Profilaktyką są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/.