Donorkind domaga się, aby sąd zakazał mężczyźnie dalszego oddawania nasienia i nakazał zniszczenie wszystkich oddanych dawek.

- Dla dzieci może być psychicznie niezwykle trudne to, że ich ojciec spłodził tak wiele potomstwa - uzasadnia pozew Ties van der Meer z fundacji. Wskazuje on także na ryzyko, iż spokrewnione ze sobą osoby będą wchodziły w związki, nawet o tym nie wiedząc, co jest „genetycznie niebezpieczne”.

„De Volkskrant” przypomina, iż w Niderlandach funkcjonują wytyczne dla klinik, z których wynika, że dawca może mieć maksymalnie 25 dzieci. Tymczasem 41-latek tylko w 2017 roku spłodził 102 dzieci w holenderskich klinikach - wynika z informacji stowarzyszenia ginekologów NVOG. Fundacja Donorkind szacuje, że na całym świecie jest ich przeszło pół tysiąca.