Czkawka, czyli rytmiczny ruch związany ze skurczami przepony i mięśni międzyżebrowych, to pierwotny odruch obronny, kiedy pojawia się kłopot z przełykaniem. Przepona zaczyna wykonywać silne skurcze, gdy jedzenie utkwi w przełyku, jest go tam zbyt wiele albo za wolno się przemieszcza, a przy okazji dostanie się tam spora ilość powietrza. Czkawka ma za zadanie zmniejszyć ciśnienia w żołądku, co skutkuje zasysaniem do niego zawartości przełyku.

To może wywołać czkawkę

łapczywe jedzenie

przejedzenie

ostre, drażniące pokarmy

nadmiar alkoholu

gorące lub bardzo zimne napoje

napoje gazowane

stres

Jak szybko pozbyć się czkawki?

Wstrzymaj oddech na pół minuty albo zrób 2-3 wdechy i wydechy do papierowej torebki. Zwiększysz stężenie dwutlenku węgla w organizmie, co zahamuje ten uciążliwy odruch. Podobny efekt daje inny popularny sposób: przestraszenie czkającego.

Czkawkę można pokonać też:

jedząc łyżeczkę cukru lub miodu

popijając wodę małymi łyczkami

Kiedy z czkawką do lekarza?

Powracająca i trudna do zatrzymania czkawka może być symptomem:

refluksu żołądkowo-przełykowego

wrzodów żołądka

chorób jelit

chorób pęcherzyka żółciowego

chorób trzustki

zapalenia płuc

nowotworu

zaburzeń nerwicowych

Lekarz oprócz pomocy doraźnej, np. przepisania środków rozkurczowych lub uspokajających, zleci badania, dzięki którym możliwe będzie znalezienie źródła problemu.