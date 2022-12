Jak podaje portal washingtonpost.com, nowe leki na odchudzanie powodują znacznie większą utratę wagi niż poprzednie farmaceutyki. Przywołuje przykład Rachel Graham, która od lat walczy z nadwagą, stosując modne diety, różne leki, a nawet jest po operacji bariatrycznej. Dopiero zeszłego lata odkryła nowy lek i dziś jest o ponad 18 kg lżejsza, i nadal traci na wadze. Sukces w odchudzaniu przypisuje temu, że ma słabszy apetyt i je mniej. Lek, który przyjmuje - Mounjaro (Eli Lilly) - przez wielu ekspertów został okrzyknięty medycznym kamieniem milowym – długo poszukiwanym sposobem skuteczne leczenie otyłości, jednego z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych.

Lek ten powstał z myślą o leczeniu cukrzycy typu 2, ale okazało się, że stosowany w wyższych dawkach u pacjentów z otyłością szybko przyczynia się do utraty masy ciała średnio od 15 do 22 procent. Eksperci zauważają, że to czyni go lepszym od pigułek odchudzających starego typu, które przynosiły mniejsze korzyści, zaś wiązały się ze skutkami ubocznymi, jak uciążliwe biegunki czy wysokie ciśnienie krwi.

Zachwyt nad Mounjaro powoduje, że szybko znika z aptecznych półek – jest rozchwytywany zarówno przez diabetyków, jak i otyłych pacjentów. Podobna sytuacja jest z lekiem Ozempic, produkowanym przez Novo Nordisk. Cieszy się on tak wielkim zainteresowaniem, że wielu pacjentów z cukrzycą ma problem z uzyskaniem tego leku. Zapasy Ozempicu skurczyły się zwłaszcza po tym, jak zaczęli reklamować go celebryci, przedstawiając go jako lek odchudzający. O rewelacyjnych efektach odchudzających Ozempicu czytamy w mediach społecznościowych. Nie dowiadujemy się jednak z nich, jakie są skutki uboczne przyjmowania tego leku bez konsultacji z lekarzem oraz dorywczo, w celu uzyskania spektakularnego rezultatu.

Ozempic to markowa nazwa semaglutydu. Po wstrzyknięciu naśladuje wytwarzany w jelitach hormon GLP-1, który reguluje poziom insuliny i cukru we krwi, co konieczne w leczeniu cukrzycy typu 2. Lek pozwala zapanować nad apetytem, ogranicza napady głodu, co z kolei jest ważne w przypadku leczenia otyłości. Właśnie ta druga właściwość Ozempicu spowodowała, że firma Novo Nordisk odnotowała gwałtowny wzrost sprzedaży leku, zaś diabetycy zaczęli mieć do niego utrudniony dostęp.

Niestety, lek gwarantujący szybką utratę wagi zaczął być rozchwytywany nie tylko przez chorych na cukrzycę lub otyłość, lecz także każdego, kto chce ekspresowo poprawić wygląd swojej sylwetki. Na tym często zależy celebrytom i ta zasługa leku przedstawiana jest w mediach społecznościowych, co napędza modę na odchudzanie z lekiem Ozempic. Lekarze przestrzegają, że nadużywanie i niewłaściwe przyjmowanie tego leku może prowadzić do rozwoju guzów tarczycy, zapalenia trzustki i niewydolności nerek.