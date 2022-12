Od 12 grudnia 2022 r. szczepionkę przeciw COVID-19 mogą otrzymać dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. W nocy z 11 na 12 grudnia wystawiono blisko 2 mln e-skierowań. W poniedziałek rano szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany był w Radiu Plus o to, czy są chętni do przyjęcia tej szczepionki.

Są pierwsi chętni, ale my tutaj mówimy o kilkudziesięciu osobach, (...) dopiero od 12.00 (północy - przyp. PAP) mamy prowadzone zapisy - powiedział Niedzielski.

Tak to jest, że z kolejnymi falami, kiedy to poczucie niebezpieczeństwa jest zdecydowanie mniejsze, ludzie w coraz mniejszym stopniu są skłonni do szczepień, co jest absolutnym błędem - ocenił minister zdrowia.

Przyznał, że teraz liczba zakażeń COVID-19 jest "stosunkowo niska" i dolegliwość przechorowania wydaje się "stosunkowo mała".

Ale to szczepienie jest formą ubezpieczenia, która powinniśmy sobie wykupić na nadchodzący sezon - podkreślił.

Dopytywany o to, czy szczepienie ma sens w przypadku bardzo młodych dzieci, minister zwrócił uwagę na to, że obecnie jest odwrócenie tendencji jeśli chodzi o zachorowania, podobnie jest w przypadku grypy. Przekazał, że liczba zachorowań wśród młodych jest coraz większa. Jest to związane z tym, że nie są zaszczepione i uodpornione w przeciwieństwie do osób dorosłych.

Szczepienie podstawowe przeciwko COVID-19 składa się z trzech dawek szczepionki – dwóch podawanych w odstępie trzech tygodni i trzeciej dawki po ośmiu tygodniach od przyjęcia drugiej dawki.

Zastrzyki dla dzieci będą wykonywane szczepionką Comirnaty, którą należy podawać domięśniowo. Miejsce podania zależy od wieku dziecka i masy mięśni.

Od 7 grudnia punkty szczepień mogą zamawiać szczepionkę w systemie informatycznym. 5 grudnia do Polski przybyło 504 tys. dawek szczepionki, co pozwoli na pełne zaszczepienie 168 tys. dzieci.

Dzieci można rejestrować przez mojeIKP (konto rodzica), infolinię Narodowego Programu Szczepień – (numer tel. 989) i w punkcie szczepień.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat. Od 3 października 2022 r. możliwe są szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat.

Autor: Szymon Zdziebłowski