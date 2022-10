Kiedy w marcu 2020 roku została ogłoszona pandemia COVID-19, mówiło się, że koronawirusy kryją się w ślinie, moczu i kale, i że bardziej zarażają chorzy kaszlący, a rzadziej dochodzi do zakażenia od bezobjawowego nosiciela. Od tamtego czasu sporo się zmieniło, bo mieliśmy do czynienia z różnymi wariantami koronawirusa. Obecnie uważa się, że najczęściej atakuje Omikron, który wywołuje COVID-19 o innych objawach niż na przykład rok temu.

Wczesne objawy COVID-19

COVID-19 obecnie często przypomina typowe przeziębienie. Chory w pierwszej kolejności narzeka na gorączkę, katar, ból gardła i ból głowy (jak przy migrenie). Poza tym może mieć uporczywy kaszel i kichanie oraz odczuwać silne zmęczenie (częsta zadyszka podczas wysiłku fizycznego) i ból mięśni. Innymi objawami zakażenia wariantem Omikron są nudności, wymioty i biegunka, które niektórzy pacjenci zgłaszają jako pierwsze, zaś dopiero dobę później doświadczają gorączki, kaszlu i bólu mięśni.

Inne objawy mogą zgłaszać osoby zaszczepione i niezaszczepione. Poza tym rodzaj początkowych objawów COVID-19 może się znacznie różnić w zależności od osoby – jej wieku, chorób współistniejących.

Chorzy obecnie zgłaszają inne objawy COVID-19 niż chorzy na początku pandemii, kiedy dominowały: wysoka gorączka, duszności, utrata węchu i smaku. Infekcja koronawirusem Omikron daje dolegliwości związane z górnymi drogami oddechowymi, tj. katar, zatkany nos i kichanie, jak również drapanie w gardle i kaszel. Dolegliwości są jednak na tyle łagodne, że chorzy rzadko z ich powodów idą na zwolnienie lekarskie. Dużo rzadziej występują duszności.

Co istotne, na podstawie objawów klinicznych trudno jest odróżnić od siebie covid, grypę i przeziębienie. Dlatego warto robić testy na COVID-19.

Koronawirus Omikron – co warto o nim wiedzieć?

Omikron to wariant wirusa SARS-CoV-2, który formalnie został określony jako wariant B.1.1.529. Po raz pierwszy został zgłoszony do Światowej Organizacji Zdrowia z RPA w listopadzie 2021 roku. Od razu wykazywał się największą jak do tej pory liczbą mutacji w porównaniu z wcześniejszymi wariantami.

Omikron bardzo szybko i skutecznie się rozprzestrzenia. Osoba zakażona Omikronem może nim zarażać nawet przez 10 dni. W odróżnieniu od wariantów Delta i Alfa wariant Omikron atakuje przede wszystkim górne drogi oddechowe, a nie płuca. Chorzy rzadziej trafiają do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i ciężką niewydolnością oddechową.

Jak można zarazić się Omikronem?

Omikron wyróżnia się dużą zakaźnością, o wiele wyższą niż wariant Delta. Do tego osoba zarażona może stanowić zagrożenie dla innych już dobę po kontakcie z chorym i dwie doby przed ewentualnym wystąpieniem objawów.

Koronawirus Omikron przenosi się drogą kropelkową, w wydychanym przez chorego powietrzu, przez jego kaszel i katar. Można zakazić się wariantem Omikron dotykając powierzchni lub przedmiotów zainfekowanych przez chorego i przeniesieniem wirusa rękami na błony śluzowe ust, nosa lub oczu. Przyjmuje się, że najszybciej zarażają się osoby, które znajdowały się w odległości od chorego mniejszej niż 2 metry przez okres dłuższy niż 15 minut.

Po jakim czasie występują objawy Omikrona?

Omikron jest mutacją z najkrótszym jak do tej pory okresem inkubacji. Od zakażenia do pierwszych objawów wystarczą 3 dni („wirus z Wuhan” na początku pandemii potrzebował 5-6 dni). Co więcej objawy mogą być łagodne albo chory przechodzi infekcję bezobjawowo, ale zaraża innych.