Badacze z University of Essex opracowali mikroroboty do przetykania przetok. Przetoki to dosyć powszechnie stosowane implanty do odprowadzania płynów z różnych części ciała. Niestety, czasami zatykają się naturalnymi osadami, co powoduje konieczność przeprowadzenia kolejnej operacji.

Brytyjski zespół opracował potencjalnie lepsze rozwiązanie. Na łamach pisma ”IEEE Transactions on Biomedical Engineering” opisał mikroroboty, które w liczbie kilkuset można łatwo wprowadzić do przetoki i sterować silnym magnesem z zewnątrz.

- Kiedy magnetyczne roboty zostaną wstrzyknięte do przetoki, można je przesuwać wzdłuż niej, z pomocą pola magnetycznego generowanego przez potężny magnes umieszczony na powierzchni ciała. Taki rój przesuwających się mikrorobotów może usuwać osadzający się w przetoce materiał - wyjaśnia autor wynalazku, dr Ali Hoshiar.

- Nieinwazyjna natura tej metody to znacząca zaleta w odniesieniu do istniejących już sposobów, ponieważ potencjalnie może wyeliminować konieczność kolejnych zabiegów chirurgicznych i ryzyko związanych z nimi infekcji. W ten sposób przyspieszy dochodzenie do zdrowia - dodaje badacz.

Każdy z robotów jest cieńszy od ludzkiego włosa.

Kiedy już wykonają swoje zadanie, mogą zostać skierowane np. do żołądka lub jakiegoś płynu fizjologicznego, skąd zostaną w naturalny sposób wydalone.

Ze względu na wysoką biozgodność nie są toksyczne dla organizmu.

Po udanych już testach laboratoryjnych, w dalszych etapach naukowcy zamierzają rozpocząć testy kliniczne. Rozważają też inne zastosowania swojego wynalazku.