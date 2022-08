Zakażenia układu moczowego są powszechne, lecz trudne do leczenia ze względu na to, że powodujące je bakterie coraz lepiej uodparniają się na antybiotyki.

Badacze z University of Illinois (USA), Instytutu Badawczego Armii Waltera Reeda oraz Broad Institute of MIT and Harvard, donoszą jednak o substancji, która może stać się nową, skuteczną bronią przeciw takim patogenom.

Wskazują na to eksperymenty przeprowadzone na laboratoryjnych szalkach oraz na myszach.

Chodzi o bakterie gram-ujemne, które powodują takie choroby, jak zapalenie płuc, zakażenia układu moczowego czy krwi. Mikroby te szczególnie trudno się zwalcza, ponieważ mają dobrze chroniące je systemy, które usuwają antybiotyki. Szybko przy tym mutują i uczą się unikać nowych leków.

Co więcej, obecne leki nie są zwykle specyficzne i przy podaniu pacjentowi często wyniszczają także korzystną florę bakteryjną.

W poszukiwaniu nowego leku naukowcy dokonali kilku strukturalnych zmian w jednym z antybiotyków skutecznych w leczeniu zakażeń bakteriami gram-dodatnimi.

Jedna z powstałych w ten sposób substancji nazwana fabimycyną okazała się działać aż na 300 opornych na antybiotyki bakterii gram-ujemnych.

Jest przy tym w dużej mierze nieaktywna względem gatunków gram-dodatnich - zarówno szkodliwych, jak i wspierających człowieka i zamieszkujących jego organizm.

W eksperymentach na myszach z zapaleniem płuc lub zakażeniem układu moczowego nowy, potencjalny lek zmniejszał ilość bakterii do poziomu sprzed infekcji lub jeszcze niższego.

Przy podobnych dawkach działał więc tak samo lub lepiej niż obecnie stosowane substancje.

Zdaniem naukowców otrzymany związek będzie mógł w przyszłości pomagać w leczeniu opornych zakażeń różnego typu.