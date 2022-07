W spotkaniu uczestniczą m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister resortu Waldemar Kraska.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w czwartek wieczorem w Sejmie przez dziennikarzy m.in. o sytuację związaną z COVID-19, ocenił, że dzięki szczepieniom i większej wiedzy na temat koronawirusa cały świat jest dużo lepiej przygotowany do potencjalnych wzrostów zakażeń w przyszłości.

W planach rozmowy z członkami Rady ds. COVID-19

Przypomniał, że w piątek premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z członkami Rady ds. COVID-19 na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Będziemy omawiać te warianty, tak, aby się upewnić, że wszystkie możliwości są przedyskutowane, że te ewentualnościowe warianty gorszych scenariuszy są również przygotowane, w szczególności w zakresie oddziałów szpitalnych, zakaźnych czy potencjalnych, choć liczę, że to nie będzie konieczne - miejsc powstawania szpitali tymczasowych - powiedział rzecznik rządu.

Müller pytany o brane pod uwagę warianty obostrzeń stwierdził, że obecnie nie są one dyskutowane. Natomiast dyskutujemy przede wszystkim o kwestii związanej z infrastrukturą medyczną, bo na to możemy mieć wpływ dużo wcześniej. Co do potencjalnych obostrzeń to przede wszystkim liczymy, że nie będą one konieczne - zaznaczył. Dodał, że system szczepień cały czas jest dostępny.