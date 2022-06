Zmiany zachodzą także w wyglądzie policzków. – Starzenie się twarzy to naturalny proces, na który wpływa m.in. postępujący z wiekiem zanik tkanki tłuszczowej i mięśniowej, mniejsza produkcja kolagenu i elastyny czy zmniejszenie się masy kości. W momencie, kiedy jednak tracimy zęby, a wraz z tą utratą dochodzi do zaniku kości szczęki i żuchwy, czyli atrofii, ten proces zaczyna przyspieszać i to nawet o kilkanaście lat – mówi.