Onycholiza to stan, w którym płytka paznokcia nie przykleja się do łożyska. To pusta przestrzeń widoczna między paznokciem a palcem. Przyczyn powstania onycholizy może być wiele, najczęściej jednak wynika ona z uszkodzeń mechanicznych – ostrych lub przewlekłych. – Ostre, to różnego rodzaju uderzenia i kontuzje. Z przewlekłymi mamy do czynienia w momencie długotrwałego, niefizjologicznego nacisku na płytkę paznokcia. Pojawiają się wskutek noszenia zbyt obcisłego obuwia lub posiadania zbyt długich paznokci – mówi Andrzej Piotrowski, podolog, ekspert futopia.pl. Onycholiza może pojawić się również jako efekt infekcji grzybiczych i bakteryjnych – paznokcie zmieniają kolor, strukturę, niekiedy pojawia się nieprzyjemny zapach.

Wylecz onycholizę!

Każdy przypadek pojawienia się onycholizy wymaga wizyty u specjalisty podologa, który postawi diagnozę i dostosuje odpowiednią kurację. Leczenie onycholizy powinno rozpocząć się od rozpoznania przyczyn powstania choroby paznokcia i zminimalizowania niekorzystnych czynników oddziaływujących na stopy. – Warto zmienić obuwie na luźniejsze przy palcach, żeby nie odczuwać kontaktu palców z cholewką buta. Powinno się wykonać analizę obciążeń występujących na stopach i dopasować odpowiednie wkładki ortopedyczne. Wszystko po to, aby poprawić mechanikę chodu. W przypadku podejrzenia infekcji wykonać badania na obecność patogenów. Leczenie w gabinecie polega na dokładnym oczyszczeniu płytki ze zmienionych fragmentów, natomiast w domu powinno się stosować preparaty lecznicze oraz wspomagające odrastanie zdrowej płytki np. Onygen set ochrona paznokci – dodaje specjalista podolog.

Prawidłowa pielęgnacja stóp

Jeśli jesteś posiadaczką kruchych, twardych lub rozdwajających się paznokci to wiesz, że są one bardziej podatne na urazy i infekcje. Aby wzmocnić paznokcie, powinno się stosować dedykowane preparaty, które poprawią ich wygląd i strukturę. Tylko kompleksowe podejście do leczenia onycholizy gwarantuje skuteczne wyleczenie. – Często przyczyny powstania onycholizy są różne i nakładają się na siebie. Weźmy przykład paznokcia, który na skutek urazów od zbyt ciasnych butów odszedł od łożyska, a wtórnie został zainfekowany dermatofitami. Jedynie kompleksowe podejście i zajęcie się wszystkimi czynnikami wpływającymi na stan paznokcia gwarantuje sukces terapii. Podsumowując, należy jednocześnie zająć się doborem odpowiedniego obuwia, leczeniem infekcji i edukacją w zakresie prawidłowego skracania paznokci i higieny stóp – kontynuuje Andrzej Piotrowski, ekspert futopia.pl.

Pamiętaj o profilaktyce!

Po wyleczeniu onycholizy należy zadbać o szczególną pielęgnację paznokci. Warto zainwestować w bezpieczne i skuteczne preparaty, które stymulują odrastanie paznokci i regenerują łożysko np. Onygen krem – produkt polskiej marki Podopharm. Aby problem nie nawracał, ważne są regularne wizyty w gabinecie u profesjonalisty oraz odpowiedni dobór produktów do codziennej pielęgnacji.