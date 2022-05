Van Kerkhove sprecyzowała, że wykryto także 100 podejrzanych przypadków zakażenia małpią ospą na całym świecie. Wezwała w związku z tym rządy wszystkich krajów do zwiększenia nadzoru nad tą zakaźną chorobą.

Małpia ospa, łagodna infekcja wirusowa, występuje endemicznie w krajach afrykańskich: Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga i Nigerii.

Przypadki zakażeń wykryto w ostatnich tygodniach w 20 innych krajach. Według WHO szczep krążący obecnie już na całym świecie ma śmiertelność około 1 proc., chociaż dostępne są skuteczne szczepionki i leczenie.

Van Kerkhove podczas briefingu internetowego powiedziała, że WHO spodziewa się wzrostu liczby krajów, w których pojawi się małpia ospa.

- Spodziewamy się, że zostanie wykrytych więcej przypadków. Prosimy kraje o zwiększenie nadzoru (...). Jest to sytuacja do opanowania. Będzie to trudne, ale jest to sytuacja, z którą w krajach nieendemicznych można sobie poradzić - oceniła ekspertka WHO.