Wielu pourazowych pacjentów ma problem, by po rekonwalescencji powrócić do aktywności fizycznej. Podłożem tego zjawiska najczęściej są zaburzenia psychiczne. Jak możemy sobie pomoc, by przełamać traumę i lęk?

O tym, jak wrócić do aktywności fizycznej po urazie, w „Dzień Dobry TVN” opowiedział ortopeda dr Konrad Słynarski. Reklama