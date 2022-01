Omikron (B.1.1.529) to piąty grożący człowiekowi wariant SARS-CoV2, uznany przez Światową Organizację Zdrowia. Z powodu jego szybkiego rozprzestrzeniania się i przejęcia dominującej pozycji w wielu krajach naukowcy starają się poznać jego pochodzenie. Ustalono już, że wywodzi się on ze szczepu krążącego w ludzkiej populacji w połowie 2020 roku. Nie znaleziono jednak ogniwa pośredniego. Jedna z teorii głosi, że wirus wyewoluował w organizmach zwierzęcych.

Omikron może pochodzić od myszy

Teraz naukowcy z chińskiego Narodowego Instytutu Kontroli i Prewencji Chorób Zakaźnych informują o znalezieniu dowodów popierających tę hipotezę. Ich zdaniem Omikron pochodzi od myszy - choć zastrzegają, że trzeba to potwierdzić dalszymi badaniami.

Na takie właśnie pochodzenie, od myszy, wskazują - ich zdaniem - mutacje obecne w białku kolca wirusa obecne w kluczowych dla jego działania miejscach.

Profil tych mutacji wskazuje, że wirus przystosował się do zakażania komórek myszy. Co więcej, czasowe drzewo filogenetyczne wskazuje, że Omikron oraz linia Gamma prawdopodobnie krążyły w środowisku w 2020 roku, co wspiera hipotezę, że Omikron mógł wyewoluować w zwierzętach. Uważamy, że koronawirus powoli kumulował mutacje w organizmach myszy, zanim przeskoczył na ludzi - mówi prof. Jianguo Xu, autor publikacji, która ukazała się w piśmie „Journal of Biosafety and Biosecurity”.

Według niego wyniki te wskazują, że zajmujący się SARS-CoV2 naukowcy powinni skupić się na badaniu wariantów izolowanych z dzikich zwierząt, szczególnie gryzoni.

„Jeśli potwierdzi się, że Omikron pochodzi od myszy, skutki jego cyrkulacji w organizmach gospodarzy innych niż ludzie będą oznaczały nowe wyzwania dla zapobiegania i kontroli epidemii” - podkreśla prof. Xu.

Więcej informacji na stronie publikacji źródłowej (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35005525/)

To kolejna, nowa publikacja dotycząca myszy w kontekście wirusa Sars-Cov-2. Naukowcy z Georgia State University na łamach czasopisma „Viruses” (https://www.mdpi.com/1999-4915/14/1/27) poinformowali właśnie, że myszy mogą zakazić się wariantem Alpha oraz wariantem Beta wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan - napisali.

Według nich wersją wirusa zidentyfikowanego w Wuhan myszy mogły się zakazić jedynie, gdy naukowcy dokonali wcześniej mutacji genetycznej. W przypadku wariantu Alpha(po raz pierwszy zidentyfikowanego w Wielkiej Brytanii) i Beta (po raz pierwszy zidentyfikowanego w Afryce), ta ingerencja nie jest już potrzebna - stwierdzili.