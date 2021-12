Trądzik jako często spotykana choroba skóry

Jedną z częściej diagnozowanych chorób skóry jest bez wątpienia trądzik. Zmagają się z nim przede wszystkim nastolatkowie, którzy są właśnie w okresie dojrzewania. Oznacza to, że ich zachwiana gospodarka hormonalna wpływa na to, co pojawia się na twarzy. A są to nieestetyczne pryszcze i podskórne gule ze stanami zapalnymi, które wywołują przede wszystkim dyskomfort. Co więcej, po takie produkty jak krem na trądzik będą sięgały także starsze osoby, ponieważ również i u nich problem ten może zostać zdiagnozowany.

Z trądzikiem można wygrać, zdarza się nawet, że znika on samoistnie, jeżeli wykluczone zostaną pewne czynniki. Jakie? Lista jest długa. Niektóre nie są zależne od nas, tak jak wspomniany już okres dojrzewania. Ale w niektórych przypadkach mamy możliwość wprowadzenia ważnych zmian, które przyspieszą okres leczenia. O czym mowa?

Trądzik – jak najczęściej z nim walczymy?

O trądziku powstało już wiele artykułów. Jest to problem na tyle powszechny, że z łatwością znajdziemy informacje o tym, jak z nim walczyć. Podstawowa zasada to konsultacja ze specjalistą. Dermatolog będzie w stanie pomóc nam w określeniu przyczyn problemu. Te są niezwykle istotne, jeżeli chcemy wygrać walkę z niedoskonałościami.

Zazwyczaj lekarze zalecają zmianę diety, która również może powodować zaostrzenie stanów. Konieczne jest zrezygnowanie z wysoko przetworzonej żywności oraz ograniczenie cukru. To wszystko będzie miało pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Co więcej, niezwykle ważne jest unikanie stresu w codziennym życiu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma on dla naszego organizmu. Gdy jest go za dużo, z naszym ciałem może dziać się wiele złego.

Specjaliści zalecają też zmianę codziennej pielęgnacji, która najpewniej została nieodpowiednio dobrana do potrzeb skóry. Oznacza to, że możemy cerę zbytnio przesuszać, podrażniać, naruszać jej naturalną barierę ochronną lub zatykać nasze pory i ujścia gruczołów. To wszystko może prowadzić do powstania nowych niedoskonałości.

W cięższych przypadkach lekarz dobierze odpowiednią farmakoterapię, która opierać będzie się przykładowo na regularnie przyjmowanych tabletkach, które wpływają na działanie naszych hormonów. Ale mogą być to też maści przeznaczone do stosowania miejscowego, które zakupimy między innymi w aptece. Wiele tego rodzaju specyfików dostaniemy wyłącznie po okazaniu ważnej recepty.

Czy krem na trądzik może pomóc?

Krem na trądzik jak najbardziej powinien dopełnić naszą codzienną rutynę pielęgnacyjną. Pamiętajmy jednak o tym, aby zawsze zwracać uwagę na skład takiego produktu. Po czym poznamy, że rzeczywiście dobrze działa on na nasze niedoskonałości? Przecież nie znikną one z dnia na dzień, jeżeli nie znajdziemy ich przyczyny. Jeżeli natomiast ustalimy źródło problemu, to tego rodzaju kosmetyk okaże się idealnym sposobem na przyspieszenie gojenia powstałych zmian.

Podsumowując – krem na trądzik zadziała, jeżeli poznamy przyczynę naszych niedoskonałości. Wraz z upływem czasu zmiany na skórze będą mniej widoczne, zaczerwienienie mniejsze, a stany zapalne przestaną występować. Może jednak okazać się, że pozostaną na naszej skórze przebarwienia czy blizny. Te o niewielkiej głębokości zniwelujemy przy użyciu dobrze dobranej pielęgnacji.

O czym pamiętać, gdy zmagamy się z trądzikiem?

Jeżeli zmagamy się z niedoskonałościami, musimy pamiętać, że poprawnie dobrana pielęgnacja czy krem na trądzik to czasami wciąż za mało. Zadbajmy o to, aby jak najlepiej traktować naszą cerę. Mowa tutaj między innymi o częstym zmienianiu poszewki, na której śpimy, czy też wycieraniu twarzy papierowym ręcznikiem zamiast tym, którego używamy wielokrotnie. W czasie dnia starajmy się także nie dotykać brudnymi rękoma czoła, policzków czy żuchwy. Warto również upewnić się, czy stosowane przez nas kosmetyki kolorowe (o ile po takie sięgamy), nie są powodem powstawania niedoskonałości, które mogą zamienić się w stany zapalne. Pamiętaj, że na trądzik wpływ ma wiele czynników.