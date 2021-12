- To nie jest ostatni raz, gdy wirus zagraża naszemu życiu i źródłom naszego utrzymania. Prawda jest taka, że kolejny może być gorszy - mówi badaczka.

- Nie możemy pozwolić na to, byśmy, po przejściu tego wszystkiego, co nas spotkało, stwierdzili, że ogromne straty gospodarcze, które ponieśliśmy oznaczają, że nadal nie mamy środków, by przygotować się przed kolejną pandemią - podkreśla Gilbert.

Ekspertka zaznacza, że aby utrzymać zdobycze postępu naukowego, który został dokonany przy okazji pandemii Covid-19 należy zwiększyć nakłady na przeciwdziałania chorobom, które w przyszłości mogą masowo dotknąć ludzkość.

Towarzyszące obecnej pandemii szybkie zwiększenie tempa dystrybucji szczepionek i lekarstw na świecie powinno stać się normą i zostać utrzymane również po jej zakończeniu - uzupełnia.

Nowo wykryty wariant Omikron koronawirusa ma w białku kolca mutacje znane z tego, że zwiększają zaraźliwość SARS-CoV-2 - mówi Gilbert.

Ostrzega również, że nowy wariant zawiera inne zmiany, które mogą oznaczać, że przeciwciała wywoływane przez szczepionki lub przez poprzednie zakażenie innym wariantem tego wirusa mogą być mniej skuteczne w zapobieganiu infekcją Omikronem.

- Dopóki nie będziemy wiedzieli więcej, musimy zachowywać ostrożność i podejmować działania mające zahamować rozprzestrzenianie się nowego wariantu - tłumaczy badaczka.