Nazwa inicjatywy zainaugurowanej w 2003 r. w australijskim Melbourne to zbitka angielskich słów "wąsy" i "listopad" - "moustache" i "November". Pomysłodawcy wyszli z założenia, że wąsy, które nie są współcześnie zbyt częstym elementem wizerunku, przyciągają uwagę otoczenia. Wąsy mają prowokować do dyskusji na temat zdrowia mężczyzn.

"Panowie, jest sprawa, męska sprawa!"

O akcji przypomniał we wtorek Narodowy Fundusz Zdrowia. "Panowie, jest sprawa, męska sprawa! W #listopad bierzemy na warsztat nasze #zdrowie. Zapominamy o goleniu i wstydzie, ale pamiętamy o badaniach. #Movember @MZ_GOV_PL #ZeZdrowiem #badaMYsię" – głosi wpis NFZ na Twitterze.

Rak jądra i prostaty

Eksperci wskazują, że rak jądra atakuje najczęściej mężczyzn między 18. a 40. rokiem życia. jak zawsze, powodzenie leczenia zależy w dużym stopniu od tego, czy nowotwór zostanie wcześnie wykryty. Dlatego każdy mężczyzna powinien regularnie, co najmniej raz w miesiącu, dokładnie zbadać jądra - może to zrobić sam, na przykład w trakcie kąpieli lub przed snem. Uwagę należy zwracać m.in. na wielkość i kształt jąder oraz to, czy nie ma wyczuwalnych guzków. W przypadku, gdy wyczuje coś niepokojącego, a dodatkowo pojawi się ból lub opuchlizna, trzeba zgłosić się do lekarza.

Z kolei najbardziej zagrożeni rakiem prostaty są mężczyźni po 60. roku życia, choć zdarzają się zachorowania w młodszym wieku. W początkowej fazie choroby nowotwór ten często nie powoduje żadnych objawów. Niepokój wzbudzić powinno m.in. częste oddawanie moczu, również w nocy, a także poczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. W późnych stadiach choroby w moczu może pojawić się krew.