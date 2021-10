Amerykańskie badanie wykazało, że analizowany związek chemiczny może przyczyniać się od 91 tys. do 107 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku od 55 do 64 lat w Stanach Zjednoczonych. To samo źródło mówi, że przedwczesna śmierć około 100 tys. obywateli każdego roku może przynosić pomiędzy 40 mld a 47 mld dolarów strat gospodarce USA.

- To badanie uzupełnia bazę danych na temat wpływu plastiku na organizm człowieka (...) - powiedział jego główny autor prof. Leonardo Trasande z NYU Langone Medical Center.

Według Narodowego Instytutu Nauk o Zdrowiu Środowiskowym (NIEHS) w USA ftalany, które zakłócają funkcjonowanie układu hormonalnego powiązane są także z problemami rozwojowymi, reprodukcyjnymi, mózgu, czy układu immunologicznego.

Wcześniejsze badania dotyczące ftalanów wskazały, że mogą one powodować zaburzenia płodności, w tym nieprawidłowy rozwój genitaliów wśród chłopców, a u dorosłych mężczyzn mogą zmniejszać produkcję plemników, czy obniżać poziom testosteronu. Inne badania wiązały ftalany również z otyłością, astmą i problemami nowotworowymi u dzieci.

- Dzieci często dotykają wielu przedmiotów, a później wkładają palce do ust. Z powodu tego zachowania, cząsteczki ftalanu pod postacią pyłu mogą dostawać się do organizmu dzieci. Tym samym ten związek chemiczny może stanowić większe ryzyko dla dzieci niż dorosłych - oświadczyły amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

- Możliwe jest zmniejszenie wpływu ftalanów na nasze organizmy - mówił dr Trasande. - Po pierwsze, unikajmy plastiku tak często jak się da. Nigdy nie podgrzewajmy posiłków w mikrofali w plastikowych pojemnikach. To samo dotyczy mycia ich w zmywarkach. Wysoka temperatura może wpływać na wiązania chemiczne substancji zawartych w plastiku, powodując, że będą się one łatwiej wytrącać do znajdującej się w nich żywności - tłumaczył.