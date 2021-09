Koncern rywalizuje z Merck & Co Inc i Roche Holding AG o to, kto pierwszy wypuści na rynek tabletki przeciw Covid-19.

Pfizer ogłosił, że będzie sprawdzał lek na 2660 zdrowych dorosłych uczestnikach, którzy żyją w tym samym miejscu, co osoba z potwierdzonymi symptomami infekcji, wywoływanej przez koronawirusa.

Będzie testowany lek PF-07321332 z niską dawką rytonawiru, który jest stosowany wraz z innymi środkami przy zakażeniu HIV.