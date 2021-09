Andrusiewicz odniósł się do wyników badań prowadzonych od lipca przez Państwowy Zakład Higieny, który zbadał odsetek osób z przeciwciałami koronawirusa w polskim społeczeństwie.

- Mamy informację, że ponad 70 proc. polskiego społeczeństwa to są osoby odporne, osoby, które mają przeciwciała. To oczywiście nie znaczy, że one nie zachorują, ale ta odporność pewna jest - odniósł się do badań rzecznik MZ.

Andrusiewicz dodał, że według badań wśród osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 98 proc. osób posiada przeciwciała. Z kolei wśród osób niezaszczepionych ma je 40 proc. - najprawdopodobniej ci, którzy już przebyli zakażenie SARS-CoV-2.

Rzecznik MZ ocenił, że jeżeli wziąć pod uwagę te dane, to nie powinniśmy mieć takiego problemu z hospitalizacją w trakcie czwartej fali pandemii.