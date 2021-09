W tej chwili żadna osoba nie jest chora w wyniku zakażenia mutacją Mu. Wariant Mu jest w tej chwili w Polsce nieobecny – zapewnił Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia sprecyzował, że wariant Mu to tzw. wariant kolumbijski, ponieważ to w tym południowoamerykańskim kraju odpowiadał on za znaczną część zakażeń. W Europie został jednak wyparty przez wariant Delta, który w Polsce odpowiada już za ponad 98 proc. przypadków zakażeń koronawirusem.