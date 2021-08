We wtorkowym wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” Palu, który jest też szefem włoskiej Agencji Leków, podkreślił, że najbardziej na zakażenie narażeni są obecnie uczniowie szkół średnich, bo jest wśród nich najmniej zaszczepionych przeciwko Covid-19.

- W minionym tygodniu najwyższy wskaźnik przypadków zakażeń, czyli 75 procent i hospitalizacji - 90 procent dotyczy osób niezaszczepionych w wieku od 12 do 39 lat - powiedział włoski ekspert. Odnotował zarazem, że w wielkich miastach nie zwiększono liczby środków transportu i ich kursów, by nie było tłoku w godzinach dojazdu do szkół.

Antyszczepionkowcy powinni płacić za leczenie z Covid-19 na intensywnej terapii - takie stanowisko przedstawił szef wydziału ds. służby zdrowia w stołecznym regionie Lacjum Alessio D’Amato na łamach dziennika „Il Messaggero”.

- Osoby, które odmawiają zaszczepienia się i wystawiają na ryzyko wolność innych, muszą wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny - stwierdził. Rozmówca rzymskiej gazety wyjaśnił, że trwają prace nad wprowadzeniem takiego systemu.

“La Repubblica” informuje natomiast o propozycji ministra zdrowia Włoch Roberto Speranzy, by obowiązkiem posiadania przepustki Covid-19 objąć wszystkich pracowników administracji publicznej.

Od środy, 1 września, we Włoszech będzie obowiązywał wymóg takiej przepustki sanitarnej, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu, w pociągach dużych prędkości i Intercity, autobusach międzyregionalnych, samolotach, na statkach i promach. Tzw. Green Pass muszą mieć także wszyscy pracownicy szkół.