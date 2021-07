28 lipca jest Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby. Jest to choroba, która charakteryzuje się zmianami martwiczo-zapalnymi w wątrobie, najczęściej wywołana przez wirusy typu A (HAV), B (HBV), C (HCV).

W Polsce, spośród wirusów uszkadzających wątrobę najczęściej występują zakażenia wirusami HBV i HCV. Natomiast aż 90 proc. Polaków nigdy nie wykonało badań diagnostycznych w kierunku Wirusowemu Zapaleniu Wątroby - poinformowało NFZ i MZ.

Co roku na świecie odnotowuje się 1,4 mln zgonów spowodowanych następstwami przewlekłych zakażeń wirusami wywołującymi WZW typu B i C.

Objawy WZW B i WZW C

Objawem zakażenia HBV jest zażółcenie skóry i białkówek oczu, osłabienie, ciemny kolor moczu, zaburzenia przewodu pokarmowego oraz brak apetytu. Zakażenie wirusem HCV u około 80 proc. osób przebiega bezobjawowo. Mogą jednak pojawiać się takie objawy jak zmęczenie, utrata apetytu, odbarwione stolce lub zażółcenie białek oczu. W obu przypadkach objawy te pojawiają się do 6 mies. od zakażenia.

Wirusy HBV i HCV mogą przenosić się poprzez m.in. skażony sprzęt medyczny, kontakty seksualne, w których może dojść do kontaktu z krwią, robienie tatuażu lub w trakcie zabiegów kosmetycznych, zakażonego członka rodziny w jednym gospodarstwie domowym oraz z matki na dziecko w trakcie porodu. Wirus HAV przenoszony jest drogą pokarmową i powoduje zwykle ostre zapalenie wątroby.

Podstawą w rozpoznaniu WZW typu A jest wykrycie w surowicy chorego przeciwciał anty HAV w klasie IgM. Możliwe jest wykonanie badań całkowitych przeciwciał anty – HAV, w którym oznaczone są przeciwciała klasy IgM i IgG.

Badaniem wykrywającym zakażenie WZW typu B jest obecność we krwi antygenu HBs, gdzie dodatni wynik oznacza zakażenie HBV. Badanie to jest refundowane przez NFZ, a skierowanie może wystawić lekarz POZ.

Test na obecność przeciwciał anty-HCV

Podstawowym badaniem do wykrycia WZW typu C jest test na obecność przeciwciał anty-HCV. Jeśli wynik testu jest dodatni to pacjent jest kierowany do Poradni Chorób Zakaźnych celem wykonania dodatkowego specjalistycznego badania z krwi.

Najbardziej skuteczną metodą profilaktyki WZW jest przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk), poprawa warunków sanitarnych oraz szczepienia ochronne.

Szczepienia przeciwko HBV są aktualnie najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniu. W latach 90-tych został wprowadzony obowiązek wykonywania tych szczepień. Istnieją również skuteczne szczepionki przeciwko WZW typu A. Natomiast przeciwko HCV nie ma szczepionki - są za to leki skuteczne w 98-99 proc.