Szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionu Lacjum Alessio D'Amato poinformował, że do 52 wzrosła liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

- Dane potwierdzają, że w tej fazie krążenie wirusa dotyczy głównie młodzieży, dlatego ponawiamy apel o to, by się zaszczepić - dodał D'Amato.

Minionej doby w Lacjum stwierdzono prawie 800 następnych przypadków zakażeń, w tym około 520 w Rzymie.

W całych Włoszech zarejestrowano 15 następnych zgonów na Covid-19 i 5057 kolejnych zakażeń; o około 700 więcej niż dzień wcześniej. Dużemu wzrostowi zakażeń - o 117 procent w ciągu kilku dni - nie towarzyszy zwiększona presja na szpitale.

Ogółem we Włoszech na Covid-19 zmarło dotąd 127 920 osób.

Rząd Mario Draghiego pracuje nad nowym dekretem, który w związku z szerzeniem się wariantu Delta wprowadzi wymóg okazywania przepustki Covid-19 przy wejściu do zamkniętych lokali restauracyjnych, siłowni, na baseny, ośrodków SPA i na imprezy targowe.