„Qi” to energia życiowa obecna w każdym organizmie. „Gong” oznacza połączenie koncentracji z prawidłowym oddechem i różnymi pozycjami ciała. Zatem Qigong to świadome skupienie się na organizmie jako całości.

Qigong jest dla każdego bez względu na wiek, płeć czy poziom aktywności fizycznej. To rodzaj relaksu, który: redukuje stres, dotlenia organizm, wzmacnia układ krwionośny, reguluje pracę układu pokarmowego, poprawia jakość snu, a dodatkowo wzmacnia mięśnie i stawy.

– W dzisiejszym zwariowanym i zabieganym świecie bardzo ważne jest, by choć na chwilę skupić się na sobie i poświęć dosłownie chwilę na odblokowanie energii Qi w organizmie! Taoiści mówią, że umrzeć w wieku 120 lat, to umrzeć młodo. Gdy opanuje się sztukę Qigong, to nie tylko wydłuży się własne życie, ale też stanie się ono bardziej magiczne – mówi mgr Urszula Brejnak, właścicielka salonu odnowy biologicznej Wy-SPA w Białymstoku, która praktykuje i poleca Qigong.

Trzy regulacje: umysł, oddech i ciało

Największym sekretem efektywnej pracy z umysłem jest zrozumienie spokoju. Gdy umysł jest spokojny, można skupiać się na tym, jak zrelaksować ciało. Spokojny umysł pomoże kontrolować oddech i ułatwi odczuwanie i identyfikowanie Qi w ciele.

– Ucząc się, jak koordynować oddech z różnymi pozycjami i świadomym postrzeganiem/świadomą uwagą, można zwiększyć ilość energii Qi we własnym ciele, co z kolei spowolni procesy starzenia się, będzie miało korzystny wpływ na metabolizm, pomoże uleczyć łagodniejsze choroby, pokona ból, a nawet, choć to niektórym wyda się nieprawdopodobne umożliwi czytanie w czyjejś duszy – mówi Urszula Brejnak.

Ostatnią regulacją energii Qi jest ciało. W tym przypadku niezbędna jest nauka relaksowania mięśni, utrzymując przy tym odpowiednią postawę.

Naturalne ćwiczenia

Qigong łączy odpowiednie pozycje ciała, ruch, z oddechem oraz koncentracją. W odróżnieniu od innych aktywności fizycznych, Qigong nie skupia się tylko na mięśniach i kościach, ale na całym ciele i umyśle. Ma nam dostarczyć Qi, poruszyć ją i wzmocnić. Stosowany jest zatem w celach profilaktycznych, ale także leczniczych. Jest także odmiana skoncentrowana właśnie na leczniczych właściwościach – Yija Qigong. Odmian Qigongu jest całe mnóstwo – od całościowych, przez te związane z religią lub sztukami walki, po zupełnie specjalistycznie.

Co jest ważne podczas Qigongu?

Koncentracja i jasny umysł – ćwiczenia mają nas relaksować, być przeżyciem nie tylko fizycznym, ale też działać na poziomie mentalnym. Powinniśmy skupiać się na wykonywaniu ruchów i oddechu, być tu i teraz i nie dać się rozproszyć natrętnym myślom. Qigong ma dać Energię, ale też spokój i wyciszenie.

– Na prawidłowy przepływ energii podczas wykonywania ćwiczeń duży wpływ ma oddech. Także pogłębienie oddechu sprawi, że doznamy głębszej relaksacji. W Qigongu nie chodzi o to, żeby na siłę przyjąć idealną pozycję, kosztem bólu i komfortu. Wykonujemy ćwiczenia jak najdokładniej, na miarę własnych możliwości. Przede wszystkim wyczulamy się na to, co „mówi” nam ciało – ono wie, ile jest w stanie wykonać. Z czasem oczywiście możliwości będą się poszerzać, a ćwiczenia wykonywać będzie się łatwiej i z większym skupieniem na sobie – dodaje specjalistka z Wy-SPY.

Trzeba też pamiętać, że jedna sesja Qigongu nie spowoduje stałych zmian w organizmie. Jak wskazuje sama nazwa („gong”), to wysiłek, który wymaga czasu.

Dla kogo Qigong?

Dla każdego, bo każdy pracuje tyle, ile chce i na ile pozwala mu ciało. Nie liczy się wiek ani sprawność fizyczna – dla każdego znajdą się ćwiczenia, które może wykonywać. Nie ważna dolegliwość, diagnoza ani zdolności. Qigong może praktykować KAŻDY!

Aby uprawiać Qigong, nie potrzebujemy praktycznie żadnych akcesoriów ani umiejętności. Ćwiczenia przypominają jogę, mają też punkty wspólne z Tai Qi. Wszystkie te aktywności związane są z medytacją i opierają się na przepływie energii.

Lecący Żuraw

To jeden ze styli, odmian Qigongu. W chińskiej symbolice, żuraw oznacza spokój, zdrowie i długowieczność. To uniwersalny styl, odpowiedni zarówno dla osób zmagających się z chorobą, jak i zdrowych, pragnących pracować z energią i zadbać o swoje ciało i ducha. Występują w nim zarówno pozycje siedzące, leżące, stojące, jak i ruchowe. Swoje korzenie ma w Pekinie.

Osiem kawałków brokatu

To kolejna odmiana zawierająca 8 prostych, łagodnie rozciągających ćwiczeń, których głównym celem jest poprawienie przepływu Qi, rozluźnienie ciała oraz wzmocnienie organów wewnętrznych. Ta odmiana Qigongu szczególna uwagę kładzie na masowanie mięśni, ścięgien i organów, aby rozładować powstałe napięcia.

Qigong to skuteczna forma ćwiczeń zarówno dla osób pragnących wzmocnić swoje zdrowie, jak też i dla tych, które chcą rozwijać swoje zdolności medytacyjne. To idealna forma wyciszenia i relaksacji, która wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka. Zatem: odetchnij pełną piersią, a znajdziesz w sobie sekrety wszechświata.