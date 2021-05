- Napięciowe bóle głowy to schorzenia, których doświadczyła większość z nas. Występują w każdym wieku, jednak u dorosłych i młodzieży częściej niż u dzieci, a u kobiet częściej niż u mężczyzn – mówi mgr Tomasz Jeżowski, rehabilitant i właściciel salonu odnowy biologicznej Wy-SPA w Białymstoku.

Reklama

Tego rodzaju ból głowy może wystąpić więcej niż piętnaście razy w miesiącu, nawet przez trzy miesiące z rzędu! Przykładowo, połowa dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii doświadcza go raz lub dwa razy każdego miesiąca. Ponieważ jego objawy podobne są do migreny, rozpoznanie może być utrudnione. Niezwykle ważne jest, aby poprawnie go zdiagnozować, ponieważ pozwoli to zastosować odpowiednie techniki do jego uśmierzenia.

Czym jest napięciowy ból głowy?

Jest to najpowszechniejszy ból głowy, który można określić jako „normalny” czy „zwykły”.

- Najczęstsze powody jego występowania to stres, napięcie mięśniowe i niepokój. Ból wywołać może również głód i zmęczenie. Ból jest obustronny, tępy i uciskający, a nawet bywa opisywany jako gniotący. Bywa, że ból wybudza ze snu, pojawia się tuż po przebudzeniu i narasta w ciągu dnia – dodaje Tomasz Jeżowski.

Charakterystyczne jest to, że w trakcie występowania bólu napinają się najczęściej mięśnie podpotyliczne.

Objawy napięciowego bólu głowy

Jeśli podejrzewasz, że masz napięciowy ból głowy, sprawdź następujące objawy:

• stały ból po obu stronach głowy,

• ból i uczucie odrętwienia,

• bolące lub napięte mięśnie karku,

• ciśnienie za oczami.

Czas, w jakim utrzymuje się napięciowy ból głowy, waha się od 30 minut do nawet kilku dni. Jednak w przeciwieństwie do migreny, ma dużo łagodniejszy przebieg i nie wpływa na codzienną aktywność.

Co wywołuje napięciowy ból głowy?

Napięciowy ból głowy to jeden z tzw. „pierwotnych zespołów bólowych” a to oznacza, że doznania bólowe są jego jedynym objawem. Niestety do tej pory naukowcom nie udało się ustalić precyzyjnie jego przyczyn. Wiadomo tylko o kilku czynnikach, które go wywołują. Najpoważniejszym jest oczywiście stres.

Reklama

Inne czynniki wywołujące napięciowy ból głowy to:

• odwodnienie (pierwszą przyczyną bólu głowy jest odwodnienie organizmu, więc zanim sięgniesz po pigułkę wypij szklankę wody),

• brak wypoczynku,

• złe nawyki,

• przemęczenie,

• stres - emocjonalny lub mentalny, w tym depresja,

• uboga dieta lub niedostateczna ilość posiłków,

• zmęczenie organizmu,

• brak aktywności fizycznej.

Epizodyczny, napięciowy ból głowy wynika często z pojedynczego stresującego wydarzenia lub ze stresu nagromadzonego przez pewien czas. Częste, intensywne skurcze mięśni głowy, karku i barków mogą przyczynić się do powstania chronicznych bólów głowy.

Techniki relaksacyjne

Aby zmniejszyć napięciowy ból głowy zaleca się leczenie niefarmakologiczne . Należą do niego trening relaksacyjny, psychoterapia, fizjoterapia, akupunktura lub joga. Fizjoterapia i ćwiczenia na napięciowy ból głowy mają na celu rozluźnienie mięśni karku i szyi, zwłaszcza u osób, które przebywają przez dłuższy czas w jednej pozycji.

W tym przypadku pomocna może być poduszka z kolcami (shiatsu), która świetnie rozluźnia mięśnie szyi i karku. Wystarczy kilka minut relaksu a odczujemy poprawę krążenia i zanik napięcia mięśni.

Domowe sposoby

Napięciowy ból głowy jest zazwyczaj sygnałem od organizmu alarmującym o przemęczeniu, odwodnieniu lub zbliżającym się przeziębieniu. Dlatego zalecane jest odczekanie z przyjęciem tabletki i wypróbowanie naturalnych sposobów na radzenie sobie z dolegliwościami i wyeliminowanie przyczyny.

Domowe sposoby na napięciowy ból głowy to:

* wyciszenie się i uspokojenie,

* 30-minutowa przerwa od wykonywanych czynności,

* relaksujący masaż skroni (wykonywanie palcami okrężnych ruchów od czoła do skroni lub na samych skroniach),

* zredukowanie napięcia mięśni karku dzięki ćwiczeniom (najprostsze z nich to kilkukrotne przechylenie głowy w prawo i w lewo),

* wypicie szklanki wody z cytryną i odrobiną soli,

* wypicie naparu z ziół (mięty, rumianku lub imbiru).

Zadbaj o siebie, zmień swoje nawyki, wprowadź regularną aktywność fizyczną, zastosuj zbilansowaną dietę, a poczujesz się lepiej i pozbędziesz się uporczywego bólu głowy. A jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie sam, poszukaj dobrego fizjoterapeuty w swojej okolicy, który na pewno ci w tym pomoże.

W praktyce

Uciśnij bolesne punkty na potylicy i przytrzymaj kilka minut aż do momentu uczucia ulgi. Wyciśnięcie wody z bolesnego miejsca może spowodować zmianę ph co może przyczynić się do rozluźnienia tkanki i lepszego odżywienia tej okolicy.