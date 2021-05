Naukowiec z uniwersytetu w Mediolanie powiedział agencji prasowej Adnkronos, że nie uda się doprowadzić do wyzerowania szerzenia się koronawirusa.

- Nie zdołamy tego zrobić, bo choroba stanie się endemiczna, zaś nam uda się bardzo obniżyć jej występowanie, a zatem koegzystować z wirusem. To zaś zrobimy w ciągu dwóch- trzech miesięcy - podkreślił Pregliasco.

Zaznaczył następnie odnosząc się do celów wyznaczanych przez Światową Organizację Zdrowia: Także po zaszczepieniu 80 procent populacji choroba będzie prawie wygaszona, ale nigdy nie dojdziemy do wyzerowania krążenia wirusa.

Według eksperta także po zaszczepieniu osób starszych i chorych pozostanie liczba ludzi młodych, którzy nadal będą aktywnymi ogniwami łańcucha zakażeń.

- Dzięki szczepieniom możemy mówić o koegzystencji z wirusem przez lata w nadziei, że będzie ona cywilizowana - oświadczył Fabrizio Pregliasco.

Wyraził jednocześnie opinię, że podawana liczba niespełna 4 milionów osób już wyleczonych z zakażenia jest faktycznie dwa razy wyższa , bo nie zostały one zarejestrowane podczas pierwszej fali pandemii.

Dotychczasowy bilans kampanii szczepień we Włoszech to 30,7 miliona podanych dawek. 10,1 mln osób zakończyło już szczepienia; to 17 procent ludności.