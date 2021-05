Suche, szorstkie, podrażnione dłonie w czasie pandemii przestały być kłopotem tylko estetycznym. Dla wielu osób to problem zdrowotny, bo popękana skóra piecze i boli, a do tego stanowi wrota do zakażenia. Jeśli zaś nie zapewnimy skórze warunków do regeneracji, mogą powstać na niej przebarwienia i blizny.

Reklama

Dermatolodzy alarmują, że problem ze skórą dłoni narasta i nic nie wskazuje na to, że szybko minie. Już teraz obserwują poważne długofalowe konsekwencje sanityzacji rąk.

- Jest to jeden z najczęstszych tematów moich porad od czasów pandemii – mówi dr Iwona Walczak-Koszeli, dermatolog. - Pacjenci skarżą się na pęknięcia, bolesność, świąd, suchość, ograniczenia w codziennych obowiązkach.

Do tego dochodzi napięcie psychiczne. Dłonie zaczerwienione, z łuszczącym się naskórkiem, obolałe stają się powodem wstydu i unikania kontaktu z innymi osobami.

- W codziennej praktyce dermatologicznej zauważam znaczny wzrost liczby pacjentów ze zmianami wypryskowymi w obrębie skóry rąk. Niewątpliwy wpływ na to ma stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk, noszenie rękawiczek czy wreszcie częstość i czas mycia rąk – dodaje dr n. med. Małgorzata Salamon. - Pacjenci zgłaszają przede wszystkim suchość, pieczenie i świąd w obrębie rąk. Jest to również powodem dużego dyskomfortu psychicznego – dłonie są przecież naszą wizytówką.

Jak dbać o dłonie w czasie pandemii COVID-19?

Nie można zrezygnować z dezynfekcji dłoni, a do tego trzeba zadbać o ich właściwą pielęgnację. Naprzeciw takim oczekiwaniom wyszli producenci preparatów do skóry. I tak firma NAOS, znana w Polsce m.in. z kosmetyków marki Bioderma, opracowała Biphase Lipo alcoolique - produkt biobójczy o działaniu uzupełniającym lipidy w skórze. Łączy on fazę alkoholową z lipidową. Odpowiada więc na potrzebę zdrowotną i kosmetyczną. Zapobiega niepożądanym skutkom dezynfekcji, takim jak wysuszenie i uszkodzenie skóry.

Produkt, który w jednej aplikacji zabija wirusy i odnawia skórę to pionierskie i opatentowane rozwiązanie. Podwójne działanie Biphase Lipo alcoolique doceniają lekarze.

- Aby zminimalizować skutki ciągłego stosowania środków do dezynfekcji, należy dbać o odbudowę płaszcza lipidowego i stosować preparaty o dość tłustej formule na noc, a w ciągu dnia – kremy kojące, odbudowujące naskórek, zmniejszające dyskomfort – podkreśla dr n. med. Małgorzata Salamon. - Sama stosuję preparat Biphase Lipo alcoolique, który zapewnia odpowiednią ochronę jednocześnie nie niszcząc płaszcza lipidowego skóry i nie doprowadzając do wysuszenia naskórka.

- Obecnie, odkąd stosuję płyn dezynfekujący 2 w 1 Biphase, mam tak nawilżone dłonie, że rzadziej sięgam po kremy barierowe – dodaje dr Iwona Walczak-Koszeli.

Jak działa Biphase Lipo alcoolique?

Producent opatentował dermatologiczną innowację Biphase Lipo alcoolique. Preparat zawiera składniki aktywne - lipidy inspirowanych biologią skóry. W jego składzie znajdziemy skwalan - nasyconą formę skwalenu znajdującego się w sebum, obecnego w filmie hydrolipidowym na powierzchni skóry, jak również olej shea, zawierający kwasy tłuszczowe, które są naturalnie obecne w cemencie międzykomórkowym skóry.

Producent zadbał również o to, by jego produkt był przebadany pod kątem skuteczności w dwóch obszarach działania: dezynfekcji i pielęgnacji skóry. Produkt jest zarejestrowany jako produkt biobójczy, na co pozwoliły liczne badania potwierdzające jego skuteczność w zakresie eliminacji wirusów i bakterii. Ponadto produkt uzyskał dobre wyniki w tzw. teście transepidermalnej ucieczki wody. Biphase Lipo alcoolique skutecznie utrzymywał funkcję barierową. Okazało się, że stosowanie Biphase Lipo alcoolique 10 razy dziennie przez 21 dni nie uszkadza skóry, a wzmacnia ją. Wyniki pokazały, że odwodnienie, czyli utrata wody, zmniejszyło się aż o 22,6 proc.

Jak używać Biphase Lipo alcoolique?

Niebieski odcień Biphase Lipo alcoolique wskazuje na to, czy dwie fazy produktu są ze sobą właściwie wymieszane. Dlatego przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczkę.

Przed rozpyleniem produktu trzeba starannie osuszyć dłonie, bo wilgoć zmniejsza skuteczność wszystkich produktów na bazie alkoholu. Po aplikacji należy pocierać dłonie przez co najmniej 30 sekund, aby zabić wszelkie wirusy, bakterie lub grzyby drożdżopodobne nagromadzone na skórze. Należy zadbać o to, by rozprowadzić produkt na palcach.

Po użyciu nie ma potrzeby wycierania dłoni, bo produkt szybko się wchłania i nie zostawia na skórze uczucia lepkości i nie ma konieczności stosowania kremu do rąk.

Reklama

Podwójne zaangażowanie

Firma NAOS nie tylko opracowała i dostarczyła ludziom produkt, który jest odpowiedzą na aktualne potrzeby, który zabezpiecza nasze zdrowie na dwóch obszarach. Warto podkreślić, że 100% zysków ze sprzedaży BiPhase Lipo alcoolique zostanie przekazanych przez firmę organizacjom pozarządowym i fundacjom działającym na rzecz zapobiegania epidemiom.