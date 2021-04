Na każdą z imprez The First Dance w klubie Circus będzie mogło przyjść po 3000 osób. Nie będą one musiały mieć zasłoniętych twarzy ani zachowywać dystansu społecznego, ale muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który wykonany będzie w lokalnym punkcie testów w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Będą one też zachęcane, aby wykonać test typu PCR w pięć dni po imprezie.

Dodatkowym warunkiem było to, że o bilety mogły się ubiegać tylko osoby mieszkające w Liverpoolu i okolicach oraz niewykazujące żadnych objawów zakażenia.

W piątkowy wieczór wystąpią Sven Vaeth, The Blessed Madonna i Jayda G, zaś główną gwiazdą w sobotę będzie Fatboy Slim.

Naukowcy wykorzystują te weekendowe imprezy do sprawdzenia, czy mieszanie się tłumów i tańczenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa przenoszenie wirusa. Są one częścią już trwającej serii dziewięciu wydarzeń rozrywkowych i sportowych, podczas których badane jest, w jaki sposób bezpiecznie można wrócić do ich przeprowadzania z pełnym udziałem publiczności. W części z nich sprawdzone będzie wykorzystanie do tego celu certyfikatów szczepionkowych.

Kluby nocne ucierpiały najbardziej

Kluby nocne są jednym z sektorów, które najmocniej ucierpiały wskutek epidemii, bo od czasu ich zamknięcia w marcu zeszłego roku nie zostały otwarte nawet na krótki czas, a najwcześniejszym terminem wznowienia przez nie działalności jest czerwiec, kiedy zacznie się ostatni etap znoszenia restrykcji. Z powodu wstrzymania działalności musiały one od początku epidemii zwolnić 51 proc. pracowników, podczas gdy bary 32 proc., a puby - 25 proc.

W niedzielę, również w Liverpoolu, odbędzie się jeszcze jedna impreza w ramach pilotażu - koncert na otwartym powietrzu, w którym będzie mogło wziąć udział 5000 osób. Podobnie jak w przypadku tych w klubach, nie będzie konieczne zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie twarzy, ale wymagane będą testy na obecność wirusa. Na koncercie wystąpi kilka zespołów, w tym jako główna gwiazda Blossoms.