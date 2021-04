Jesteśmy w tej chwili jedynym oddziałem w Zachodniopomorskiem, który ma leczyć udary covidowe i inne przypadki neurologiczne. Zjeżdżają do nas przypadki z Koszalina, Kołobrzegu, Wałcza, przyjmowaliśmy też pacjentów z innych województw, na przykład z Wielkopolski, w których nie było miejsca na oddziale covidowym dla chorego z udarem mózgu – powiedziała w piątek dziennikarzom lek. Małgorzata Niekrasz, kierująca Oddziałem Neurologii i Odziałem Udarowym szczecińskiego szpitala wojewódzkiego.

Zaznaczyła, że przyjmowani na oddział pacjenci z reguły są w bardzo ciężkim stanie, trafiają do szpitala wojewódzkiego bardzo późno, z licznymi chorobami współistniejącymi.

Do tego dochodzi COVID-19, a więc u chorego z udarem mózgu dochodzi zapalenie płuc, czyli jesteśmy jeszcze obciążeni leczeniem zapalenia płuc i niewydolności oddechowej – wyjaśniła lekarka. Dodała, że zakażenie SARS-CoV-2 wywołuje duże powikłania zakrzepowe.

Zaznaczyła, że w porównaniu do zeszłego roku praca całego zespołu na oddziale jest "niewspółmiernie ciężka".

Hospitalizujemy też chorych z zapaleniem mózgu o niejasnej etiologii. Mamy obecnie czwórkę chorych, co do których nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wywołał to COVID-19 – wskazała Niekrasz.

Zaznaczyła, że chorzy z udarem z terenu trafiają na oddział za późno; wskazała, że możliwe, iż pacjenci korzystają z teleporad, podczas których trudno zdiagnozować udar. Część chorych – jak dodała lekarka – obawia się przyjazdu do szpitala i zwleka z decyzją. A dla udaru liczy się czas – podkreśliła.

Przytłaczająca liczba zgonów

Jak poinformowała, na oddziale jest wiele zgonów – wskazała, że ich liczba jest "przytłaczająca". Do kwietnia mieliśmy 120 przyjętych pacjentów, z tego mamy 47 zgonów. Nigdy nie było takiej liczby zgonów i nie były to tak ciężkie przypadki neurologiczne. Pacjenci nie leżą tydzień, dwa – powikłanie w postaci zapalenia płuc czy zakrzepicy powoduje wydłużenie tego czasu – zaznaczyła.

Dodała, że wcześniej nie było takich sytuacji, a pacjenci po udarach po 8-10 dniach mogli zostać przeniesieni na oddział rehabilitacji. Zaznaczyła też, że na oddział neurologiczny trafiają również osoby młodsze.

Niekrasz wskazała, że w przypadku udaru lekarze mają 4,5 godz. na pomoc od chwili wystąpienia objawów. Zaapelowała, by osoby, które zaobserwują u siebie niepokojące objawy, takie jak zaburzenia mowy czy drętwienie, powinni dzwonić na numer alarmowy. Teleporada nic tu nie da – podsumowała lekarka.