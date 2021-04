We wtorek na rządowej stronie https://www.gov.pl/ opublikowano wytyczne i wymogi dotyczące sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych.

Ile punktów szczepień?

Wskazano w nich, że "docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych: jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień, drugi jako element sieci koordynowanej przez wojewodów - organizowany "od podstaw" przez samorządy we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ. Nowe punkty powinny być co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek medycznych (np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru)".

W powiatach o największej gęstości punktów szczepień opartych o istniejące placówki medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego PSP.

Samorządy powinny zgłaszać do wojewodów listę proponowanych lokalizacji nowych PSP oraz współpracujących z nimi PWDL. NFZ po przeanalizowaniu zgłoszeń ogłosi, które miejsca zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako Punkty Szczepień Powszechnych.

Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące. W ich skład będzie wchodziło 1-4 osoby. Jeden zespół powinien być w stanie wykonać średnio min. 100 szczepień dziennie.