- To ważne, by pamiętać, że oceniane zdarzenia, choć niepokojące, występują jednak bardzo rzadko, bowiem zgłoszono niewielką liczbę takich przypadków wśród prawie 200 mln osób na całym świecie, które otrzymały preparat AstraZeneki - podkreśliła WHO.

Działający w ramach komitetu doradczego ds. bezpieczeństwa szczepionek zespół ekspertów wydał komunikat po zapoznaniu się z najnowszymi ocenami Europejskiej Agencji Leków (EMA), brytyjskiej agencji ds. regulacji leków MHRA i innych agencji medycznych. Zaznaczono, że WHO będzie nadal monitorowała sytuację, a związki między szczepionką i efektami ubocznymi muszą być dalej dokładnie badane.

- Rzadkie zdarzenia niepożądane po szczepieniach powinny być oceniane w kontekście ryzyka śmierci na Covid-19 - pisze dalej WHO przypominając, że pandemia na całym świecie pochłonęła już co najmniej 2,6 mln ofiar.

Wcześniej w środę EMA poinformowała, że zakrzepy krwi połączone z małą ilością płytek krwi są bardzo rzadkimi skutkami ubocznymi preparatu AstraZeneki. Agencja przeanalizowała 86 przypadków zakrzepów po podaniu szczepionki, z których 18 zakończyło się śmiercią. Większość zgłoszonych przypadków wystąpiła u kobiet poniżej 60 lat, w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu.

EMA podkreśliła jednak, że korzyści ze stosowania szczepionki, która skutecznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji i zgonu na Covid-19 przewyższają związane z nią ryzyka. Agencja zaapelowała też, by zaszczepione tym preparatem osoby niezwłocznie zgłaszały się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia silnych i uporczywych bólów głowy, kłopotów ze wzrokiem, obrzęków nóg, duszności czy bólu w klatce piersiowej, uporczywego bólu brzucha czy pojawiania się małych plamek krwi pod skórą.