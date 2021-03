Kaszel mokry - przyczyny

Reklama

Aby wiedzieć, co zastosować w przypadku wystąpienia kaszlu mokrego, należy poznać jego przyczyny. Kaszel mokry jest jednym z objawów sezonowych infekcji czyli zapalenia górnych (zatok, krtani) oraz dolnych dróg oddechowych (tchawicy, oskrzeli i płuc). Pojawia się także w alergiach oraz chorobach przewlekłych, przede wszystkim w rozstrzeniu oskrzeli (jest to choroba polegająca na ukazywaniu się zmian zapalnych w oskrzelach wskutek poszerzenia ich ścian), POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz gruźlicy i mukowiscydozie (chorobie genetycznej, w której występuje nadmierna produkcja gęstego śluzu). Bywa także objawem raka płuc. Z tego powodu nie należy lekceważyć mokrego kaszlu utrzymującego się dłużej niż 8 tygodni.

Jedną z informacji o przyczynie mokrego kaszlu może być kolor odkrztuszanej plwociny. Jej głównymi składnikami jest śluz, komórki nabłonka, chorobotwórcze drobnoustroje wraz z produktami ich przemiany materii i granulocyty. Możliwa jest także obecność ropy lub krwi.

Jeżeli wydzielina jest zielonkawa lub żółtawa, wyraźnie ropna, może to świadczyć o zakażeniu bakteryjnym, w szczególności wywołanym przez paciorkowce lub gronkowce. Często zakażenie pojawia się w różnego rodzaju stanach zapalnych oskrzeli, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. W tych drugich, jak również u pacjentów z POChP plwocina może być również śluzowa, a towarzyszący jej kaszel - długotrwały, utrzymujący się powyżej kilku miesięcy. Wydzielina przezroczysta i lepka z kolei, pojawia się między innymi przy zaostrzeniu astmy, jest jednak także spotykana w początkowych stadiach nowotworów dróg oddechowych.

Leczenie kaszlu mokrego

Nawet jeśli mokry kaszel nie wydaje się tak męczący i uporczywy jak kaszel suchy, a jego wystąpienie nie wiąże się z poważną chorobą, nie należy go lekceważyć. Podczas infekcji produkowana jest bowiem gęsta, lepka wydzielina, która wychwytuje drobnoustroje chorobotwórcze, a kaszel mokry pomaga oczyścić z nich drogi oddechowe.

Z tego powodu lepiej zastosować preparaty, których podstawowym zadaniem jest ułatwienie odkrztuszania wydzieliny. Do tej grupy zaliczyć możemy różnego rodzaju syropy, zarówno domowe np. syrop z cebuli, jak i dostępne w aptekach, o składach opartych na ziołach takich jak babka lancetowata, sosna, czy tymianek[1].

Może się jednak okazać, że ich skuteczność nie będzie wystarczająca. Wówczas należy sięgnąć po specjalistyczne leki wykrztuśne. Te preparaty ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych działają na dwa sposoby:

poprzez drażnienie błony śluzowej oskrzeli – w wyniku tego następuje zwiększenie ilości płynnej wydzieliny i ułatwienie jej transportu w drogach oddechowych, co wspomaga odkrztuszenie i oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny. W ten sposób działają preparaty zawierające sulfogwajakol i gwajafenezynę, czyli pochodne gwajakolu;

poprzez rozrzedzanie wydzieliny śluzowej czyli zmniejszanie jej lepkości i gęstości, tj. ułatwienie przemieszczania plwociny w trakcie kaszlu. Do leków o takim działaniu, zwanych mukolitykami, zalicza się przede wszystkim pochodne cysteiny, takie jak acetylocysteina i karbocysteina, ale także ambroksol.

Od kilku miesięcy na polskim rynku dostępny jest nowy lek Soledum® forte. Działa kompleksowo w leczeniu dróg oddechowych, bo korzystnie wpływa na układ śluzowo-rzęskowy, ułatwiając transport i usuwanie zalegającego gęstego śluzu. Co ważne, działa przeciwzapalnie na drogi oddechowe, hamując nadprodukcję wydzieliny oraz ułatwiając w ten sposób oddychanie. Dzięki temu infekcja może mieć łagodniejszy przebieg. Już po 4 dniach stosowania, Soledum® forte istotnie zmniejsza częstotliwość kaszlu[2] oraz znacząco łagodzi objawy ostrego zapalenia zatok[3]. Soledum® forte - w dawkach zalecanych przez producenta[4]- nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.

Jak przyjmować leki na kaszel mokry?

Sposób przyjmowania leków na kaszel mokry zależy przede wszystkim od substancji aktywnej. Leki mukolityczne przyjmujemy najlepiej do godz. 17:00 – nie należy zażywać ich później, gdyż rozrzedzona wydzielina nie pozwoli na spokojny sen. W przypadku Soledum® forte kapsułkę należy połykać w całości (nie rozgryzać), popijając odpowiednią ilością wody (najlepiej szklanka wody 200ml), co najmniej pół godziny przed posiłkiem. Przede wszystkim jednak przed zastosowaniem każdego leku, w tym Soledum® forte, należy dokładnie zapoznać się ze wskazaniami i informacjami dotyczącymi dawkowania zamieszczonymi w ulotce dołączonej do opakowania oraz na stronie efektsoledum.pl.

Bibliografia:

https://onkolmed.pl/jaka-choroba-objawia-sie-kaszlem https://wexnermedical.osu.edu/blog/what-does-the-color-of-your-phlegm-mean https://podyplomie.pl/medical-tribune/35040,farmakologiczne-wlasciwosci-1-8-cyneolu-eukaliptolu-w-chorobach-ukladu-oddechowego-czesc-1

Soledum® forte, kapsułki dojelitowe, miękkie. Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu (Cineolum). Wskazania do stosowania: Jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu. Leczenie wspomagające ostrego, nieropnego zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nie należy stosować Soledum® forte u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na cyneol lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w przypadku występowania krztuśca lub pseudo-krztuśca, u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

sol01.2021.18

Reklama

[1] https://www.farmacjapraktyczna.pl/2008/12/bluszcz-alternatywa-leczeniu-kaszlu/

[2]Na podstawie badania klinicznego, 1,8-cyneol doprowadził do znaczącego zmniejszenia napadów kaszlu produktywnego po 4 dniach (*p < 0,0001). J. Fischer, U. Dethlefsen, 2013, Efficacy of cyneole in patients suffering from acute bronchitis: a placebo-controlled double-blind trial

[3] ChPL Soledum® forte

[4] Na podst. ChPL Soledum® forte; Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę nie dłużej niż tydzień (chyba że lekarz zaleci inaczej).