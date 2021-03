Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W poniedziałek resort zdrowia poinformował, że minionej doby badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 10 896 osób, a 28 chorych zmarło. Reklama Duża liczba zakażeń po niedzieli. Resort zdrowia podał NOWE DANE Zobacz również Tydzień temu (8 marca) resort informował o 6 170 nowych przypadkach i 32 zgonach, a dwa tygodnie temu (1 marca) o 4 786 zakażeniach i 24 zgonach. "Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie" - skomentował na Twitterze minister Niedzielski. Do wpisu szef MZ dołączył wykres ilustrujący liczbę zakażeń w ostatnich dniach i ich dynamikę.