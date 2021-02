Nikogo nie trzeba przekonywać o tym jak ważna jest higiena jamy ustnej. Od niej zależy nasze zdrowie, ale także wygląd, co przekłada się na dobre samopoczucie na co dzień. Większość Polaków wciąż jeszcze korzysta z klasycznych, manualnych szczoteczek, jednak badania naukowców od lat pokazują, że ich używanie nie zapobiega schorzeniom dziąseł, czy odkładaniu się kamienia na zębach.

Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych szczoteczek są nowoczesne elektryczne. Mechanizm wbudowany w szczoteczkę rotacyjną wprowadza jej okrągłą główkę w ruch oscylacyjno-rotacyjny oraz pulsacyjny, czyli tzw. ruch 3D. Wówczas z zębów są mechanicznie usuwane osady, przebarwienia oraz płytka nazębna. Najpopularniejsze w Polsce modele tego typu szczoteczek wytwarzają do 8800 ruchów rotacyjnych oraz do 40 tys. ruchów pulsacyjnych na minutę.

W przeciwieństwie do rotacyjnych, szczoteczki soniczne mają główki podłużne, przypominające kształtem manualne. Odmienny jest również sposób w jaki działają: w trakcie pracy wibracje z rączki przenoszone są na główkę co powoduje, że włosie porusza się niezwykle szybko. Szczoteczki soniczne wykonują nawet ponad 60 tys. obrotów na minutę. Dodatkowo wykorzystują one nierozpoznawalne przez ludzkie ucho dźwięki o wysokiej częstotliwości co przekłada się na większą dokładność mycia zębów i ochronę szyjek zębowych przed mechanicznym odsłonięciem. W ten sposób zapobiega się odkładaniu płytki nazębnej, ale też usuwa tę już zalegającą na zębach. Zwykłą szczoteczkę należy wymieniać co trzy miesiące, natomiast elektryczna może służyć przez wiele lat.

Zarówno szczoteczki soniczne jak i rotacyjne mają podobne funkcje prozdrowotne. Przede wszystkim pozwalają na ustalenie optymalnego czasu szczotkowania zębów oraz kontrolowania siły nacisku na dziąsła. Przeznaczone dla poszczególnych modeli aplikacje umożliwiają bieżącą analizę stanu jamy ustnej i prowadzenie statystyk dotyczących mycia zębów. Oba rodzaje szczoteczek mogą pracować w kilku trybach, co ułatwia dostosowanie mocy czyszczenia do indywidualnych preferencji i potrzeb każdego użytkownika.

Każda z technologii wykorzystywanych we współczesnych szczoteczkach elektrycznych ma swoje zalety, ale ma też i wady. Dlatego decydując się na zmianę należy uważnie zapoznać się z opisami i wybrać ten model, który będzie najbardziej dostosowany do potrzeb użytkownika, stanu jego zębów oraz dziąseł. Wówczas, niezależnie od tego jaką technologię wykorzystuje dana szczoteczka elektryczna, możliwe będzie ograniczenie do minimum ryzyka próchnicy, czy pojawienia się stanów zapalanych dziąseł. Oprócz tego nowoczesne szczoteczki pomogą zwalczyć przebarwienia, a z czasem rozjaśnią kolor szkliwa o kilka tonów.

Recenzje najciekawszych modeli znajdujących się obecnie na rynku.

Oclean Xpro

Model ma dotykowy ekran LCD, dzięki któremu użytkownicy mogą wybrać cztery tryby i 32 poziomy intensywność pracy w zależności od osobistych preferencji. Szczoteczka wskaże nie tylko poziom oczyszczenia zębów, ale oznaczy również te miejsca, które są najsłabiej doczyszczone. Bateria ładuje się zaledwie dwie godziny i wystarcza nawet na 40 dni pracy.

Aplikacja Oclean na iOS i Androida ma wbudowanych prawie 20 rodzajów planów szczotkowania zębów, w tym czyszczenie i wybielanie zębów oraz masaż dziąseł. Użytkownicy mogą wybrać własne plany szczotkowania za pośrednictwem aplikacji i w ten sposób spersonalizować urządzenie. Na podstawie opinii swojego użytkownika Oclean zoptymalizuje i zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe, a wszelkie aktualizacje dla Oclean Xpro można pobrać online za pośrednictwem aplikacji.

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500

Ten model jest wyposażony w cztery wyjątkowe główki, które dzięki wykorzystaniu technologii adaptacyjnej dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł. Inteligentne czujniki Smart Sensor umieszczone w szczoteczce przekazują użytkownikowi spersonalizowane informacje dotyczące stanu zębów i jamy ustnej. Dane te można odczytać w specjalnej aplikacji, którą szczoteczka łączy się za pomocą funkcji Bluetooth.

Smart 9500 posiada funkcję wykrywania tzw. „martwych stref”, która pozwala monitorować czyszczenie zębów w 12 obszarach w czasie rzeczywistym. Informacje można pobrać przez aplikację. Dane dotyczące stanu zębów można przechowywać przez siedem dni. Szczoteczka wyposażona jest również w czujnik nacisku - urządzenie natychmiast poinformuje użytkownika o zbyt mocnym nacisku na zęby i dziąsła podczas szczotkowania.

Oral-B iO9

W Oral-B iO9 połączono wyjątkową okrągłą główkę szczoteczki Oral-B z delikatnymi mikrowibracjami, co zapewnia lepsze czyszczenie zębów. Główną zaletą tego modelu szczoteczki elektrycznej jest możliwość śledzenie szczotkowania zębów w 3D w czasie rzeczywistym.

Interaktywny kolorowy wyświetlacz znajdujący się na urządzeniu przekazuje wszystkie istotne informacje dotyczące trybu szczotkowania, czy konieczności wymiany końcówki. Dodatkowo szczoteczka wita użytkownika uśmiechem. Siedem inteligentnych trybów Oral-b iO9 pozwala na spersonalizowanie szczotkowania. W zależności od potrzeb można ustawić tryb codziennego czyszczenia, szczotkowania zębów wrażliwych, pielęgnacji dziąseł, intensywnego mycia zębów, wybielania, czy czyszczenia języka.

Oral-B Genius 9000

W każdym zestawie Oral-B Genius 9000 znajdują się cztery końcówki służące zaspokojeniu różnych potrzeb użytkownika. Dzięki możliwości dobrania odpowiedniej główki i trybu pracy każdy użytkownik szczoteczki dostosuje swoje urządzenie do indywidualnych potrzeb.

Również ten model jest wyposażony w funkcję Bluetooth, za pomocą której dane ze szczoteczki są przesyłane do aplikacji. Ułatwia ona prawidłowe mycie zębów gdyż pozwala na bieżąco monitorować pozycję i nacisk szczoteczki. Zęby są niezwykle czyste, a końcówka bez trudu dociera do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.

Oral-B Genius X 10000

To urządzenie oferuje sześć trybów czyszczenia, w tym delikatne czyszczenie i wybielanie. Czujnik siły nacisku informuje użytkownika o zbyt silnym nacisku przy szczotkowaniu co pozwala lepiej chronić dziąsła. Połączenie z aplikacją Oral-B umożliwia monitorowanie stanu czystości jamy ustnej w czasie rzeczywistym. Tryb wybielania skutecznie usuwa przebarwienia znajdujące się na powierzchni zębów.

