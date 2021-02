Zakład produkcyjny szczepionek w Montrealu jest modernizowany kosztem 125 mln CAD od zeszłego roku, a rząd podpisał umowę na produkcję w Montrealu szczepionki amerykańskiej firmy Novavax i będzie to produkcja wynosząca 2 mln dawek miesięcznie – poinformował Trudeau podczas konferencji prasowej. Firma Novavax złożyła w miniony piątek w kanadyjskim resorcie zdrowia dokumentację w sprawie swojej szczepionki, której skuteczność wynosi 89,3 proc. Trudeau dodał, że „trwa zachęcanie” innych firm do korzystania z możliwości produkowania w Kanadzie. Dodał, że cel zaszczepienia 3 mln osób do końca marca i podania szczepionki wszystkim zainteresowanym do końca września jest realny.

Pytany o cel rozpoczynania produkcji szczepionek latem, czyli pod koniec programu szczepień, Trudeau zwrócił uwagę, że ze względu na pojawianie się nowych mutacji wirusa nie wiemy, co będzie się działo, czy będziemy potrzebować dodatkowych szczepionek. To jest właściwa decyzja (…) jest ważne, by Kanada była samowystarczalna - powiedział Trudeau, wskazując też na możliwości eksportu. Ponadto w Vancouver powstanie budowany przez Precision NanoSystems zakład, który może w ciągu roku wyprodukować 240 mln dawek szczepionek.

Trudeau atakuje rząd konserwatystów

Brak krajowej produkcji szczepionek przeciw Covid-19 to jeden z problemów często przywoływanych w pytaniach dziennikarzy do premiera i ministrów. Kanada podpisała wstępne umowy w sprawie dostaw ponad 400 mln szczepionek na Covid-19 z siedmioma firmami, a w połowie grudnia ub.r. zaczęła się dystrybucja szczepionek dopuszczonych do użytku w Kanadzie – najpierw Pfizera, potem Moderny. Przerwy w dostawach z tych firm wywołały dyskusję o braku produkcji szczepionek w Kanadzie. Trudeau mówił we wtorek, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła go w rozmowie, iż ograniczenia eksportu szczepionek nakładane przez UE nie będą miały wpływu na dostawy szczepionek do Kanady.

Cała planeta została zaskoczona tą pandemią - wskazywał Trudeau. Przypomniał, że „niedoinwestowanie ze strony poprzedniego rządu” stało się przyczyną zaprzestania produkcji innowacyjnych szczepionek w Kanadzie. W latach 2007–2011 firmy takie jak AstraZeneca, Bristol Myers, Johnson&Johnson, Merck’s, GSK i Sanofi zamykały swoje zakłady produkcyjne w Kanadzie lub redukowały w nich zatrudnienie.

W Kanadzie są produkowane m.in. szczepionki przeciw grypie i chorobom zakaźnym, ale niedoinwestowanie nauki i brak inwestycji w produkcję szczepionek wymagających zaawansowanych biotechnologii obciążają, jak wskazują media, poprzedni konserwatywny rząd Stephena Harpera. Również Trudeau przypominał o tym, odpowiadając na pytania parlamentarzystów. M.in. w listopadzie Trudeau mówił, że „deputowana opozycji pytała, co stało się z krajową produkcją szczepionek w Kanadzie – otóż wydarzył się konserwatywny rząd”.

Dotychczas w Kanadzie wykryto dotąd 793 589 zakażeń koronawirusem, aktywnych infekcji jest obecnie 51 745, zmarło 20 136 osób z Covid-19 – wynika z danych federalnego resortu zdrowia. Szczepionki podawane są od połowy grudnia i dotychczas według monitoringu prowadzonego przez telewizję CTV podano 863 664 pierwsze dawki szczepionki (2,3 proc. populacji), 115 957 osób otrzymało także drugą dawkę. Do Kanady dostarczono dotychczas łącznie ok. 1,14 mln dawek obu szczepionek dopuszczonych do użytku.

