Stacja podaje, że pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia. Ich kolejna pula miała trafić do Polski w ostatni wtorek. Szef ARM poinformował jednak, że dostawa została wstrzymana.

Z informacji radia RMF FM wynika, że do Polski sprowadzono 42 tys. nowych dawek.

Kuczmierowski mówił PAP w piątek, że w lutym do Polski trafi prawdopodobnie o 100 tys. mniej dawek szczepionek Moderny. Właśnie zostaliśmy poinformowani przez firmę Moderna o zmniejszeniu dostaw szczepionki na luty o 25 proc. To oznacza kolejne, duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji – przekazał wtedy Kuczmierowski. W lutym do Polski miało trafić 400 tys. dawek szczepionki Moderny. Oznacza to zatem, że dostarczonych zostanie ich 300 tys.