"Witam. Poszukuję leku Fycompa 4mg Filmtabletten Perampanel. Jest to lek, który musi przyjmować codziennie mój wnuczek" - pisze babcia Marcelka.

Chłopiec ma 8 lat, choruje na padaczkę lekooporną, małogłowie, głębokie upośledzenie psychoruchowe, jest dzieckiem leżącym.

"17 listopada 2020 roku złożyliśmy w aptece, w której do tej pory realizowaliśmy recepty, receptę na ten lek wraz ze zgodą Ministerstwa Zdrowia na refundację. Apteka złożyła zamówienie w hurtowni. Niestety do dzisiaj, tj. do 29 stycznia 2021 roku hurtownia nie była w stanie importować tego leku ze Szwajcarii - pisze pani Emilia.

"Bardzo proszę o pomoc w zakupie leku. Prośbę kieruję do hurtowni farmaceutycznej, apteki. Sprawdźcie czy możecie nam pomóc. Teraz dajemy choremu pół dawki, ale Marcelek ma przez to coraz więcej napadów" - apeluje.