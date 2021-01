Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się! - mówi podczas reklamowego filmiku Cezary Pazura, jeden z ambasadorów kampanii rządowej #SzczepimySię. Akcja ta zaczęła się od billboardów i spotów internetowych. Pojawiają się też tweety polityków, artystów i sportowców, którzy zachęcają obywateli do zapisania się na listę osób, które chcą uchronić się przed Covid-19

Według sondażu dla DGP i RMF, obecnie 68 proc. Polaków chce skorzystać ze szczepionek na koronawirusa.

Początki Narodowego Programu Szczepień

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy w wieku 60 plus, służby mundurowe, nauczyciele.