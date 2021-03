Dotychczas łącznie w Polsce wykonano 5 381 726 szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 3 524 209 jedną dawką i 1 857 517 dwoma.

Według strony rządowej do czwartku zanotowano 5243 niepożądane odczyny poszczepienne, a 6505 dawek szczepionki zutylizowano.

Do Polski dotarło łącznie 6 510 680 szczepionek, z czego 6 387 340 trafiło do punktów szczepień.

W czwartek ruszyły szczepienia służb mundurowych. Podczas inauguracji szczepień żołnierzy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że w pierwszej kolejności zaszczepieni przeciw COVID-19 zostaną żołnierze Wojska Polskiego, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Od czwartku na szczepienia mogą zarejestrować się wszystkie osoby powyżej 60 lat, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal też mogą się rejestrować seniorzy, którzy wcześniej mieli taką możliwość, ale tego nie zrobili.

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstraZeneki.

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneca Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują. Trwają także szczepienia osób przewlekle chorych.

Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Polsce, zakażenie potwierdzono u ponad 2 mln osób, z których ponad 50 tys. zmarło.

