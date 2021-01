- Szczepionki przyleciały do Polski o 6.40 - powiedział w poniedziałek prezes.

Dodał, że w ciągu 0,5 godz. - 1 godz. wyjadą z warszawskiego lotniska do magazynu ARM.

- Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali - mówił.

Dostawa kolejnej puli

W niedzielę szef ARM poinformował w rozmowie z PAP, że dostawa kolejnej puli szczepionek z magazynów do szpitali będzie realizowana w poniedziałek od wczesnych godzin rannych do południa. Wskazał, że tego dnia do szpitali zostanie przewiezione ok. 150 tys. dawek szczepionek.

Podał też, że szczepionki, które zostaną w poniedziałek przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo "pożyczone" z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za ok. dwa tygodnie.

Szczepienia trwają

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.