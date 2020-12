Celem programu jest identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem, wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, co prowadzić ma do poprawy skuteczności leczenia. Program jest realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich poradniach. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który po przeprowadzeniu wywiadu skieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania laboratoryjne). W ramach tego przeglądu stanu zdrowia można liczyć co najmniej na poszerzenie wiedzy na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a w razie wykrycia zagrożenia – na wczesne skierowanie na dalsze leczenie do specjalisty.