Jeszcze do niedawna podstawową metodą diagnostyczną w chorobie niedokrwiennej serca były próby wysiłkowe, które dzięki nowym metodom odchodzą do lamusa. Jedną z nich jest tomografia komputerowa tętnic wieńcowych, która z powodzeniem zastępuje u niektórych pacjentów również inwazyjną koronarografię. Nie wymaga nakłuwania tętnicy i pobytu w szpitalu, dzięki czemu chory szybciej wraca do swoich codziennych obowiązków.

– Jest świadczeniem nie w pełni wykorzystanym. Idealnym rozwiązaniem byłoby jej zastosowanie w ramach 24-godzinnego dyżuru u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego. To jednak niemożliwe, ze względu na problem z rozliczeniem tak oferowanego badania. Nie mówiąc już o tym, że nie miałby kto go opisać w tak krótkim czasie. Do tego potrzebni są radiolodzy. Tych jednak zatrudnia się w zbyt małym wymiarze – tłumaczy prof. Marcin Grabowski, rzecznik zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Oddziału Elektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

– To zabieg stanowiący zdecydowanie mniejsze obciążenie dla pacjenta, gwarantujący szybszy powrót do normalnej aktywności – zaznacza prof. Marcin Grabowski. Szczególnie że taki zabieg jest możliwy do wykonania w znieczuleniu miejscowym. Po standardowej operacji kardiochirurgicznej całkowite zrośnięcie się mostka trwa natomiast kilka miesięcy. Poza tym coraz częściej stosuje się nieoperacyjne implantowanie zastawek serca u chorych, u których wcześniej wszczepiono operacyjnie zastawki biologiczne. Ma miejsce też miniaturyzacja z wprowadzeniem stymulatorów bezprzewodowych, co pozwala na leczenie chorych, którzy do tej pory wymagali zabiegów kardiochirurgicznych. Wszczepiane są rejestratory, które pozwalają wykryć arytmie, nie ograniczając przy tym aktywności pacjenta i stanowiąc alternatywę dla holterów.

A na co polscy pacjenci jeszcze czekają? Jak mówi prof. Marcin Grabowski, przede wszystkim na telemonitoring urządzeń wszczepialnych, który skraca istotnie czas do rozpoznania czy interwencji, zmniejsza śmiertelność. Sprawia bowiem, że wiele działań może być podjętych w warunkach ambulatoryjnych, co może uchronić chorych przed długotrwałą i kosztowną hospitalizacją. A to przekłada się na spadek kosztów opieki zdrowotnej, nie tylko przez to, że pacjenci rzadziej wymagają hospitalizacji czy zostaje ograniczona liczba niepotrzebnych terapii. Oszczędności wynikają też z krótszego czasu pracy personelu, który może go więcej przeznaczyć na innych pacjentów. Polscy pacjenci czekają też na przełomowe metody, które poprawią ich komfort życia. Przykładem jest wszczepianie kardiowertera-defibrylatora nowej generacji, czyli łączącego się za pośrednictwem bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth ze smarfonem. Pierwsza tego rodzaju operacja miała już miejsce w tym roku w Polsce. Inną jest zastosowanie cienkich i lekkich sond do odczytu sygnału EKG bezpośrednio z powierzchni serca, a nie jak do tej pory ze skóry. Upowszechnienie tego urządzenia zwiększy bezpieczeństwo operacji wszczepienia by-passów i ograniczy powikłania.