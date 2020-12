W związku z tym, jak wyjaśnia, wystąpiono o refundację tej technologii. 25 października 2018 r. prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną opinię w tej sprawie, czyli potwierdził zasadność zaliczenia telemonitoringu urządzeń wszczepialnych do świadczeń gwarantowanych w zakresie AOS. Niestety, jak dotąd tak się nie stało. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku znanych od lat rejestratorów arytmii ILR (Implantable Loop Recorder), na które również czekają polscy pacjenci ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Dzięki tym wszczepianym pod skórę kilkucentymetrowym urządzeniom można nawet przez cztery lata rejestrować zdarzenia arytmiczne. Urządzenia te są zalecane we wczesnej fazie diagnostyki nawracających omdleń o nieznanej przyczynie oraz w późniejszej fazie diagnostyki u chorych z omdleniami, których przyczyny nie udało się wyjaśnić innymi metodami. Rejestrator stosowany jest również do diagnostyki kołatania serca, w tym diagnostyki migotania przedsionków, a także do odróżnienia omdlenia kardiogennego od napadu padaczki. W 2010 r. AOTMiT wydała opinię w sprawie refundacji tego narzędzia. Opowiedziała się za zakwalifikowaniem go jako świadczenia gwarantowanego. Na tym się skończyło.