Niektóre urzędy wojewódzkie powołały koordynatorów ds. tlenu, firmy wypożyczają albo oferują szpitalom swoje zbiorniki, przyspieszył system rotacji butli na rynku, a producenci szukają pracowników, żeby wyrobić się z ich napełnianiem - to wszystko działania z ostatnich tygodni. Zmasowana akcja dostarczania tlenu ruszyła po pierwszych doniesieniach, ze szpitale odsyłają pacjentów z powodu braku tego gazu. Wiele placówek nie miało instalacji doprowadzających tlen do łózek, a nawet jak miały, to były one uzupełniane np. z butli "pakowanych" w bateriach po osiem czy 12 sztuk. Zużycie w niektórych szpitalach zwiększyło się cztery i więcej razy. W efekcie nie nadążano z wymiana butli i ich napełnianiem.

Wojciech Murawski, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Gazów Technicznych, uważa, ze próba zaspokojenia potrzeb poprzez dostawy tlenu w butlach jest skazana na niepowodzenie. Rozwiązaniem jest stawianie dużych zbiorników. To jednak wymaga czasu i pieniędzy. My postawiliśmy już w wakacje dodatkowy zbiornik, było jasne, ze dotychczasowe nie wystarczą - mówi nam dyrektor jednego z dużych szpitali. Nie wiem, dlaczego decydenci zabrali się za to tak późno - dodaje

