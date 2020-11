Zgodnie z raportem, w związku z pandemią 31 proc. kobiet ma wrażenie, że się zaniedbały, co wiąże się z ich gorszym samopoczuciem. 46 proc. uważa, że pandemia nie zmieniła nic w ich wyglądzie, a 24 proc. czuje się ze sobą lepiej, naturalniej.

49 ankietowanych przyznało, że – w związku z ograniczeniami towarzyskimi, pracą zdalną, itp. – przywiązuje mniejszą wagę do codziennych stylizacji. 6 proc. bardziej zwraca uwagę na to, co nosi na co dzień, a 45 proc. ma takie samo nastawienie jak przed pandemią.

W badaniu online uczestniczyły 1002 kobiety w wieku 25-45 lat, aktywne zawodowo, mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Nawiązując do wyników badań marka odzieżowa zwróciła uwagę, że obniżony nastrój potęguje jesienna aura. W związku z tym firma organizuje spotkania online z psychologiem i psychoterapeutą Katarzyną Kucewicz. Transmisja na żywo odbędzie się 25 listopada, o godz. 19, na profilu Instagram @greenpointfashion. Uczestniczki dowiedzą się m.in. czym różni się depresja od zwykłego obniżenia nastroju, jak zadbać o swoją psychikę, jak wspierać innych w trudnym czasie.

- Zamknięcie w domach pozbawiło wielu z nas możliwości realizacji pasji, spotkań towarzyskich, co dodatkowo utrudnia dbanie o dobry nastrój. W połączeniu z ponurą aurą może być to przyczyną pogłębienia jesiennej apatii. Należy nadmienić, że od sezonowego przygnębienia do rozwoju depresji jest dość długa droga. Jeśli jednak niepokój i lęk w związku z obecnymi wydarzeniami są tak silne, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, należy poszukać profesjonalnej porady - skomentowała Katarzyna Kucewicz.